Ampliarán la autopista Buenos Aires-La Plata: cómo será y cuándo comenzará la obra







La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) confirmó que se creará un nuevo carril y se repavimentaran los tramos existentes.

La obra buscará aliviar los embotellamientos y el tráfico en la autopista Buenos Aires - La Plata.

El tráfico y los embotellamientos suelen generarle malestar a los conductores, sobre todo cuando se trata de autopistas muy transitadas en el día a día. Por ese motivo, la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) confirmó que ampliará la concurrida autopista Buenos Aires - La Plata, con el objetivo de aliviar la acumulación de vehículos que salen de la Ciudad hacia el sur del conurbano tras el egreso laboral.

Ampliación de la autopista: los detalles de la obra La empresa confirmó que la obra constará de la ampliación de la autopista a través de una construcción de un nuevo carril en el sentido a La Plata, desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson, además de repavimentar los tramos existentes para elevar la calidad y durabilidad de las vías.

AUTOPISTA BUENOS AIRES LA PLATA.jpeg Gentileza InfoCielo De esta manera, tendrá una extensión de 20 kilómetros y unificará la calzada para ofrecer una renovada estructura vial entre los dos puntos. El tramo inicial, que va desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7, ya cuenta con cuatro carriles, pero la continuidad hasta Hudson solo tres.

Con esto se busca solucionar un problema cotidiano: durante cada hora pico, miles de autos sobrecargan el tramo hacia el sur de la provincia y se generan congestiones, embotellamientos y tráfico.

El proyecto fue anunciado en el Plan de Obras 2024 - 2027 de la empresa y contempla más de 24 intervenciones en las rutas. Se prevé una ejecución en dos tramos y cada una se licitará por separado. La primera parte tendrá un plazo de 12 meses y la segunda de 15.

Cuándo comenzarán las obras en la autopista Las obras empezarán en noviembre y se incluye tareas de repavimentación total de los tres carriles actuales. Se sumará una cuarta carpeta asfáltica para garantizar la nivelación y la homogeneidad de la superficie. Además, la empresa tiene previsto realizar un proyecto simétrico para el otro sentido de circulación. Es decir, la construcción del cuarto carril de la autopista en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.