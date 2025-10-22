Sorpresa por el hallazgo científico de un surubí que recorrió 900 km por el río Paraná







El hallazgo fue posible gracias a una pescadora que capturó el ejemplar el 30 de septiembre pasado y, al notar la marca de identificación, lo devolvió al agua tras registrar el hecho.

Científicos hallaron a un surubí que nadó 900 km desde Corrientes por el río Paraná.

La marcación de peces es una técnica utilizada por científicos para estudiar el crecimiento, la migración y otros hábitos de vida de las especies acuáticas. Además de hacer un seguimiento, reflejan datos que llaman la atención. En este contexto, un pez marcado, que recorrió una gran distancia, sorprendió en el río Paraná.

Un programa de marcación reportó el caso de un ejemplar de surubí que se desplazó casi 910 kilómetros en dos años, diez meses y diez días. El pez había sido marcado en la zona de Ituzaingó, Corrientes, el 20 de noviembre de 2022.

"La pesca con devolución es una actividad sostenible que nos permite mantener nuestras tradiciones y cuidar nuestros recursos", señalaron los pescadores que registraron el llamativo caso.

"La pesca con devolución es una actividad sostenible que nos permite mantener nuestras tradiciones y cuidar nuestros recursos", señalaron los pescadores que registraron el llamativo caso.

El río Paraná Pavón es un curso de agua de unos 118 kilómetros de longitud, con profundidades que varían entre los 10 y 12 metros, ubicado en el sur de la provincia de Entre Ríos. Nace como afluente del brazo principal del Paraná inferior, a la altura de Villa Constitución, Santa Fe, y desemboca en el río Gualeguay.

El recorrido que sorprendió a los científicos El recorrido del surubí sorprendió a los especialistas por la distancia que logró cubrir en menos de dos años, donde atravesó zonas de intensa presión pesquera y condiciones ambientales cambiantes. Según explicaron los investigadores, este tipo de hallazgos ayudan a comprender mejor los patrones migratorios de una de las especies más emblemáticas del sistema fluvial del Paraná. Este caso reafirmó la importancia de los programas de marcado y monitoreo de peces, impulsados en la región por distintos organismos de conservación y universidades. Cada ejemplar marcado y recuperado aporta datos clave para la gestión sostenible de los recursos pesqueros del Litoral.