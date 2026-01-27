La ANAC modificó el régimen de licencias y habilitaciones de pilotos: qué cambios hay + Seguir en









La Administración Nacional de Aviación Civil oficializó cambios en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil para licencias y habilitaciones de pilotos, con foco en la seguridad operacional y la adecuación de los cursos en trámite.

Los cambios normativos de ANAC modifican los criterios sobre el personal de cabina en los vuelos.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó una nueva edición de la Parte 61 “Licencias y Habilitaciones de Piloto” de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), mediante la Resolución 65/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma introduce ajustes en los requisitos y procedimientos para la emisión de licencias aeronáuticas, en línea con estándares internacionales de seguridad operacional.

La medida se dicta en el marco de las competencias que ejerce la ANAC, organismo descentralizado que actúa bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y que tiene a su cargo la certificación de la idoneidad del personal que cumple funciones aeronáuticas, tanto a bordo de aeronaves como en superficie, conforme lo establece el Código Aeronáutico.

Qué indica la resolución Según los considerandos de la resolución, la actualización responde a la necesidad de incorporar mejoras técnicas y reorganizar la normativa vigente, a partir de observaciones formuladas por el sector aeronáutico, así como de reordenar la numeración de las secciones de la Parte 61, que regula las licencias y habilitaciones del personal de pilotos.

aviso_337793 Entre los cambios centrales, la norma modifica el plazo previsto para el cumplimiento del repaso de vuelo, al disponer que la exigencia establecida en la ex Sección 61.57 -actual Sección 61.135- deberá cumplirse antes del 31 de diciembre de 2027, ajustando así los tiempos de adecuación para los pilotos alcanzados por la normativa.

Cambios en los procesos de formación Además, la resolución contempla una situación transitoria para quienes ya se encontraban en proceso de formación.

En ese sentido, establece que los pilotos que hayan rendido los exámenes correspondientes a la Licencia de Piloto Comercial de Primera Clase – Avión podrán acreditar el requisito teórico para la Licencia de Transporte de Línea Aérea (TLA) mediante la presentación del certificado del curso realizado en un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) certificado, una vez completadas las horas de vuelo exigidas. Desde la ANAC remarcaron que la actualización normativa apunta a fortalecer la profesionalización de la actividad aérea y a sostener los más altos estándares de seguridad operacional, en concordancia con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.