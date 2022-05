Así pasa los días "Coco", el perro que estuvo a punto de ser deportado

Coco jugando

El dueño de "Coco", quien decidió volver al país por la guerra en Ucrania, contó: "Estoy muy contento ahora, después de todo lo que luchamos, lo que se movió toda la gente y la resolución del Senasa. Asumo mi error, no lo hice a propósito. No me di cuenta, fue algo que se me pasó. Lo que pedí fue que por favor lo dejen en el país, que haga la cuarentena aquí, porque este es mi país".

El momento tenso duró casi 36 horas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Cuando la situación se viralizó, muchos usuarios pidieron por la liberación del perro a través del hashtag #LiberenACoco. Después de mucha incertidumbre, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que debía iniciar la cuarentena en la zona Primaria de Aduana, donde cedieron el lugar para que lo vacunen y pueda permanecer allí.

Desde el organismo explicaron que "la liberación al Territorio Nacional, sin la correspondiente documentación sanitaria oficial del Servicio Veterinario del país de origen, puede poner en riesgo la salud pública y a la población animal que tome contacto con el canino".

“Durante los días que Coco esté en observaciones en Ezeiza, designé como única representante legal a la Dra. Lorena Bilicic, quien fue la única abogada que nos asistió y gestionó el caso desde un comienzo", detalló Gavidia, para informar sobre la situación y tranquilizar a los miles de seguidores de "Coco".

"Asimismo, por decisión conjunta, las únicas personas autorizadas a ver y asistir a Coco son la médica veterinaria Tessie Bisbal y la Sra. Nora Portela, presidenta de la ONG Aliento de Vida, a quienes agradecemos haberse ofrecido y asumido el compromiso con un único interés: el bienestar de Coco en todo sentido”, agregó.