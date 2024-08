ANMAT prohibió dos aceites de oliva, un repelente de insectos y varios productos médicos

De esta manera, el organismo determinó: "Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: “Aceite de oliva Extra Virgen de Primera presión en frio, marca Olivos Serranos, RNE: 13-528194, RNPA: 13-821495, Procedencia Mendoza”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”.

Para el aceite de oliva de la marca "Finca Don Emilio", la ANMAT se basó en las mismos puntos y dictaminó: "Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: “Aceite de Oliva extra virgen, marca Finca Don Emilio, Origen de Mendoza, RNE 13521974 - RNPA 13931647”.

El repelente de insectos que prohibió la ANMAT

El gel repelente de insectos que prohibió el organismo es de la marca Prix Ultra, elaborado por Rodriflor SA. La investigación comenzó por distintas consultas que llegaron al Sistema de Cosmetovigilancia de la ANMAT.

Gracias a esto, descubrieron que el producto carecía de registros de establecimiento y de producto resultando ser en consecuencia un producto ilegal. Además, ANMAT halló inconsistencias en el laboratorio en el que se produjo el repelente, por lo que fue prohibido.

En este marco, se ordenó: "Prohibese el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto denominado: “GEL REPELENTE DE INSECTOS, marca PRIX ULTRA. Elaborado por Rodriflor SA. Arenales 333, Ramos Mejía. MS y AS Res 155/98. Legajo 2767” en todos sus lotes, presentaciones, vencimientos y contenidos netos.

ANMAT prohibió varios productos médicos

Durante una verificación de legitimidad de los productos secuestrados en un procedimiento, pudo constatarse que varios productos médicos poseen titulares en la República Argentina, pero los lotes bajo estudio no han sido importados por sus representantes, por lo que no se puede determinar si son aptos para su uso ya que se desconoce su estado y manipulación.

Además, informó que los productos Line Derm, Derma V Line Thread no constan con registro e inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica ni tampoco con la habilitación de las firmas BIOHA Laboratories technology Limited, Dermaline CO. LTD., y AOMA CO. LTD.

De esta manera, el organismo explicó que la situación "deviene en peligro para la salud de los potenciales pacientes" ya que se trata de productos médicos de clase de riesgo IV sin autorización, por lo que se desconoce la verdadera composición, las condiciones de fabricación, manipulación y conservación.

La ANMAT decidió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos identificados como: “Sofiderm® 2 ml, Sodium Hyaluronate 20±3mg/ml, Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd. Lot.221108-2, Vto. 2025 11 07” y “Etrebelle™ PLA (poly lactic acid) + HA (hyaluronic acid) 200 mg/vial. Rosemedical. LOT: VE231205 EXP: 2025.12.04”.

Al mismo tiempo, prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes de los productos médicos identificados como: “Line Derm Cross-linked Sodium Hyaluronate gel for plastic surgey 1x 2ml. Bioha Laboratories Technology Limited”, “DERMA V LINE THREAD, Sterilized absorbable PDO suture with needle. Manufacturado por Dermaline CO., LTD HANAM TECHNO VALLEY U1 CENTRO” y “OTESALY SKINBOOSTER cross linked Hyaluronic Acid 3ml x 6 vials/box. AOMA CO LTD”, hasta tanto obtengan las autorizaciones correspondientes.