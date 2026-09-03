ANMAT prohibió marcas de productos de limpieza, médicos y de estética: cuáles son y por qué las retiró del mercado

El organismo dispuso el retiro y la prohibición de uso, comercialización y distribución de distintos productos por falta de registro, presunta falsificación y pérdida de trazabilidad.

Tras revisar sus bases de datos, ANMAT indicó que no encontró registros de los productos ni habilitación de las firmas involucradas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso una serie de prohibiciones sobre productos médicos, medicamentos y domisanitarios , a través de medidas publicadas este jueves en el Boletín Oficial. Las decisiones alcanzaron a insumos destinados a tratamientos estéticos, un medicamento para el colesterol y productos de limpieza.

En total, las disposiciones abarcaron rellenos faciales inyectables, un producto estético presuntamente falsificado, equipos de radiofrecuencia, un medicamento y artículos domisanitarios . Los motivos de las intervenciones fueron diversos: desde la ausencia de registros y establecimientos habilitados hasta sospechas de falsificación y unidades que quedaron fuera de los mecanismos de trazabilidad.

Entre los productos alcanzados aparecen “BIO BELLE. Lab. Nouvellevie” y “BELLE FORME. NewLife Lab” , promocionados como rellenos dérmicos con ácido hialurónico. La prohibición se inició luego de una denuncia recibida por correo electrónico, en la que una paciente informó que los productos eran ofrecidos a través de Marketplace y WhatsApp y aseguró haber sufrido lesiones en el rostro luego de su aplicación .

Tras revisar sus bases de datos, ANMAT indicó que no encontró registros de los productos ni habilitación de las firmas involucradas . También señaló que las denominaciones comerciales observadas carecían de inscripción.

Otra de las medidas alcanzó a Sculptra , un producto inyectable utilizado en tratamientos estéticos para corregir depresiones cutáneas y estimular la producción de colágeno. La prohibición corresponde al lote 4J1243, con vencimiento 11/2028, debido a que se trataba de una unidad presuntamente falsificada.

La investigación comenzó después de que Galderma Argentina S.A. comunicara a la autoridad sanitaria que había detectado unidades sospechosas en el mercado. La empresa informó diferencias visuales respecto del producto original y precisó que ese lote no había sido importado por la firma para su comercialización en Argentina con ese vencimiento.

ANMAT recordó que Sculptra está clasificado como producto médico de riesgo clase IV, la categoría más alta dentro de esa clasificación. Según el organismo, se desconoce el origen, la seguridad y la eficacia de la unidad detectada.

Las medidas también alcanzaron a los productos médicos de la marca Medical Advance, luego de una investigación vinculada con la oferta de un equipo de radiofrecuencia multipolar/tripolar para uso estético humano. De acuerdo con la disposición, el equipo había sido facturado como de uso veterinario y las inspecciones posteriores no permitieron confirmar el funcionamiento de la firma ni la existencia del responsable consignado.

En este caso, ANMAT informó que no consta la habilitación de “Medical Advance Carlos Alberto Amat” y resolvió prohibir en todo el país todos los productos médicos de esa marca.

ANMAT prohibió un medicamento contra el colesterol

Dentro del conjunto de disposiciones también quedó incluido Questran, polvo para suspensión oral por dos sobres, lote 0053, un medicamento indicado para el tratamiento del colesterol.

La decisión se tomó después de que Química Ariston S.A.I.C. denunciara el robo de varias unidades mientras el producto se encontraba en la etapa de empaque secundario en la planta de Dalban Pharma.

Para distinguir las unidades que permanecieron bajo control de aquellas sustraídas, la empresa informó que reacondicionará el remanente con un identificador adicional en su presentación comercial.

ANMAT explicó que las unidades robadas quedaron fuera del control y de la trazabilidad de la compañía, por lo que no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia.

Qué marcas de productos de limpieza fueron prohibidas

La serie de medidas también incluyó dos marcas de productos domisanitarios. Una de las disposiciones prohibió la fabricación, utilización, comercialización, promoción y distribución de todos los productos de la marca Desolimp.

La medida comprende desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, desengrasantes, productos para acabado de superficies, fórmulas destinadas al tratamiento del agua de piscinas e insecticidas.

La investigación se inició a partir de una denuncia de un usuario y de tareas de monitoreo realizadas sobre el sitio web donde se ofrecían los productos, con envíos a todo el país. ANMAT señaló que no encontró registros de los productos ni un establecimiento habilitado responsable. Además, la notificación enviada al domicilio declarado en Santa Fe regresó con la indicación de “dirección inexistente”.

La otra disposición alcanzó a todos los lotes de los productos domisanitarios de la marca Lenis, entre ellos limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas y artículos destinados al tratamiento de agua de piscinas.

En este caso, la actuación comenzó luego de una consulta de un usuario sobre la legitimidad de los productos, que eran promocionados en redes sociales y sitios de venta digital. Según ANMAT, los artículos no estaban inscriptos y tampoco se identificó un establecimiento habilitado.

La disposición señala que Grupo Euroquímica sería responsable de los productos observados, aunque la notificación enviada a un domicilio de Moreno no obtuvo respuesta. A su vez, la autoridad sanitaria bonaerense informó que no encontró registros de esos productos en su jurisdicción.