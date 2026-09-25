Pensiones No Contributivas de ANSES: cuánto se cobra en octubre de 2026 con el nuevo aumento

Conocé el nuevo aumento del 1,66% para las PNC en octubre además de un bono de $70.000. Cuánto cobra cada beneficiario y cuándo se acredita según el DNI.

Las Pensiones No Contributivas tendrán nuevos montos en octubre de 2026 y el calendario de pagos comenzará el 8 de octubre.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrán una actualización del 1,66% en octubre de 2026 , en línea con el esquema de movilidad previsional. El nuevo aumento lleva el haber mínimo jubilatorio a $435.748,51 , valor establecido oficialmente para el décimo mes del año.

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A este incremento se suma un bono extraordinario de $70.000 , que también alcanza a los titulares de PNC. De acuerdo con los nuevos valores, el monto final depende del tipo de pensión que recibe cada persona y puede superar los $500.000 en el caso de las pensiones para madres de siete hijos.

Las PNC por Invalidez y Vejez representan el 70% del haber mínimo jubilatorio . Con la actualización de octubre, el haber básico pasa a ser de $305.023,96.

Al sumar el bono de $70.000 , el ingreso total alcanza los $375.023,96 durante octubre. El refuerzo se incorpora al pago mensual correspondiente a los beneficiarios que cumplen las condiciones establecidas.

El aumento del haber mínimo fue oficializado por ANSES mediante la Resolución 284/2026, que fijó en $435.748,51 el haber mínimo garantizado desde octubre. La actualización responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/24.

PNC para Madres de 7 Hijos: ¿cuánto perciben con la actualización y Tarjeta Alimentar?

La PNC para Madres de 7 Hijos equivale al 100% del haber mínimo jubilatorio. Por ese motivo, en octubre el monto básico será de $435.748,51.

Con el refuerzo extraordinario, el total asciende a $505.748,51. De esta manera, este grupo de beneficiarias se encuentra entre quienes pueden superar la barrera de los $500.000 mensuales al sumar el haber y el bono.

Además, las titulares que reúnen las condiciones correspondientes pueden acceder a otros beneficios sociales, como la Prestación Alimentar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para recibirla. La percepción de este beneficio es independiente del monto básico de la PNC.

Calendario de pagos de octubre 2026 según la terminación del DNI

El calendario de PNC de octubre comienza el jueves 8 y distribuye las acreditaciones de acuerdo con la terminación del DNI. En este caso, ANSES agrupó dos terminaciones por jornada para las Pensiones No Contributivas.

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Los titulares pueden consultar el detalle de la liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí pueden verificar el haber correspondiente, el bono y los eventuales descuentos aplicados.