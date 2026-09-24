Asignación de ANSES por nietos: cómo cobrarla y qué requisitos exige el trámite gratuito

Los abuelos que tienen a sus nietos a cargo pueden gestionar un cambio de titularidad ante ANSES mediante la Adenda 63.

La Adenda 63 permite acreditar quién está a cargo de un niño o adolescente para que ANSES evalúe el pago de la asignación correspondiente.

Los jubilados y pensionados que tienen a sus nietos bajo su cuidado pueden solicitar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) el cambio de titularidad de una asignación. Para estos casos existe la Adenda 63 , un procedimiento destinado a registrar al adulto que efectivamente se ocupa del niño o adolescente.

El trámite permite modificar el vínculo registrado cuando el menor no está bajo el cuidado de uno o de ambos progenitores. De esta manera, un abuelo, una abuela u otro familiar puede quedar registrado como responsable y, si reúne las condiciones correspondientes, acceder al cobro de la AUH o de una asignación familiar .

La Adenda 63 es un trámite gratuito que permite informar quién se encuentra realmente a cargo del cuidado de un niño o adolescente. Su finalidad es que la asignación pueda ser liquidada a la persona responsable de su crianza cuando la situación familiar no coincide con los datos registrados originalmente.

El procedimiento contempla prestaciones incluidas en la Ley 24.714 , entre ellas la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares por hijo. La prestación que eventualmente corresponda dependerá de la situación del menor y de las condiciones que deba cumplir el adulto responsable.

Por eso, no existe una prestación específica denominada “asignación por nieto”. Lo que puede realizar el abuelo o la abuela es acreditar ante ANSES que tiene al menor efectivamente a su cargo y solicitar que se modifique la titularidad para que el organismo evalúe el pago de la prestación correspondiente.

Quiénes pueden solicitar el cambio de titularidad

La gestión puede ser iniciada por una persona adulta que tenga efectivamente a su cargo a un niño o adolescente. Entre las situaciones contempladas se encuentran las de abuelos, tíos, hermanos mayores, otros familiares o referentes afectivos que convivan con el menor y asuman su cuidado cotidiano.

La herramienta puede utilizarse cuando el niño vive con sus abuelos mientras la asignación continúa siendo percibida por uno de sus padres. También puede aplicarse cuando los progenitores no conviven con el menor, existe una separación o divorcio, se desconoce el paradero de uno de ellos o el cuidado quedó a cargo de otro familiar.

En términos generales, el procedimiento alcanza a niños y adolescentes de hasta 18 años. Cuando se trata de una persona con discapacidad, no se establece un límite de edad para solicitar el cambio de titularidad, aunque ANSES deberá determinar posteriormente qué prestación corresponde y si se cumplen sus requisitos.

Cómo gestionar la Adenda 63 gratis

Para iniciar el trámite, el adulto responsable debe presentar su DNI original y una copia, además del documento de identidad y la partida de nacimiento del niño o adolescente. También deberá acreditar el vínculo familiar cuando corresponda o aportar elementos que permitan demostrar la relación de cuidado.

Un aspecto relevante es que el DNI del adulto y el del menor deben registrar el mismo domicilio, según los requisitos indicados para el procedimiento. Si el solicitante es un abuelo, tío u otro familiar, también deberá presentar la documentación que permita acreditar el parentesco.

La confección de la Adenda 63 se realiza mediante organismos y equipos habilitados, donde pueden efectuarse entrevistas y analizarse los documentos presentados. Una vez acreditada la situación, se generan la nota de elevación, la declaración jurada y el informe de reconversión. Con la documentación finalizada, el adulto debe presentarse ante ANSES para que se registre el nuevo vínculo y se evalúe la prestación correspondiente.

¿La aprobación del trámite garantiza el cobro de la AUH?

La aprobación del cambio de titularidad no significa que el pago de la AUH quede automáticamente garantizado. ANSES debe analizar si se cumplen las condiciones establecidas para acceder a la prestación, de acuerdo con la normativa vigente.

Entre los factores que pueden ser considerados se encuentran la situación económica del grupo familiar, la condición laboral o previsional de las personas involucradas y los requisitos establecidos por la Ley 24.714. Por ese motivo, acreditar el cuidado del menor y obtener el cambio de vínculo son pasos diferentes de la determinación final del beneficio.

Además, cualquier modificación posterior en la situación familiar debe ser informada. Si se otorga una guarda, tutela, curatela o cuidado personal, el adulto responsable debe actualizar esa información ante ANSES. La gestión de la Adenda 63 es gratuita y no requiere el pago de aranceles.