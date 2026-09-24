ANSES paga hasta $420.000 por estudiar un oficio: requisitos y fecha límite para pedir el beneficio

Progresar Trabajo entrega hasta $35.000 mensuales a quienes se capacitan en oficios. Quiénes pueden acceder y hasta cuándo hay tiempo para anotarse.

Las personas que buscan aprender un oficio y mejorar sus posibilidades de inserción laboral todavía pueden acceder a una ayuda económica durante 2026. Se trata de la línea Progresar Formación Profesional , también conocida como Progresar Trabajo, cuya inscripción continúa abierta.

El beneficio contempla un pago de $35.000 por mes y puede alcanzar un total de $420.000 cuando la beca se extiende durante doce meses. La convocatoria tiene requisitos de edad, ingresos, residencia y formación, además de una fecha límite para completar el trámite.

Progresar Formación Profesional es una de las líneas de las Becas Progresar y está destinada a personas que realizan cursos o trayectos vinculados con la capacitación para el trabajo . Las propuestas deben estar validadas dentro de la oferta correspondiente al Instituto Nacional de Educación Tecnología (INET).

El objetivo del programa es acompañar económicamente a quienes buscan adquirir herramientas y conocimientos para desempeñarse en distintos oficios. Para solicitar la beca, es necesario estar realizando una capacitación que forme parte de la oferta habilitada.

El monto establecido para 2026 es de $35.000 mensuales . De acuerdo con la duración del curso y las condiciones de la beca, el acumulado puede llegar a $420.000 , equivalente a doce cuotas.

¿Quiénes pueden cobrar los $420.000 anuales de ANSES?

En términos generales, pueden inscribirse quienes tengan entre 18 y 24 años. Para las personas que no poseen un empleo formal registrado, el límite de edad se extiende hasta los 35 años. También existen ampliaciones para determinados grupos priorizados.

Además, se debe ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legan en el país y DNI. Otro requisito central es que los ingresos del postulante y su grupo familiar no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

La capacitación elegida también debe cumplir las condiciones del programa y estar reconocida dentro de la oferta de formación profesional correspondiente. La solicitud atraviesa una evaluación socioeconómica y otra académica, por lo que completar el formulario no garantiza por sí mismo la aprobación.

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Cierre de inscripciones: la fecha clave que tenés que saber para no quedar afuera

La inscripción a Progresar Formación Profesional 2026 permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre. La fecha fue establecida oficialmente para esta línea, mientras que las convocatorias de otras modalidades de Progresar tuvieron otros períodos de inscripción.

El trámite es gratuito y online. Para comenzar, el interesado debe ingresar a la plataforma Progresar con las credenciales de Mi Argentina, completar sus datos personales, responder la encuesta socioeconómica e informar el curso y la institución donde realiza la capacitación.

También es necesario contar con una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del solicitante para recibir el dinero. Una vez enviada la solicitud, el estado y el resultado de la postulación pueden consultarse desde la plataforma oficial.

¿Se puede cobrar la beca si ya tenés un trabajo o recibís otra prestación?

Tener un trabajo no implica automáticamente quedar afuera en todos los casos. El reglamento contempla específicamente a quienes no poseen empleo formal registrado, para quienes el límite de edad se extiende hasta los 35 años. Además, se analiza la situación económica mediante el requisito de ingresos.

El programa establece que los ingresos del postulante y su grupo familiar deben mantenerse por debajo del límite de tres SMVM. Por eso, la situación laboral y los ingresos registrados son elementos que forman parte de la evaluación socioeconómica.

En cambio, existen incompatibilidades específicas, entre ellas recibir otra beca educativa otorgada por la Secretaría de Educación. También pueden existir restricciones vinculadas con determinados títulos educativos y otras condiciones previstas en el reglamento.