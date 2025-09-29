ANSES confirmó todos los pagos extra de la AUH en octubre 2025







El organismo previsional ya informó los montos finales para las asignaciones en el décimo mes del año que viene con ajuste inflacionario.

ANSES anunció los montos de la AUh en octubre 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre 2025. El ajuste del 1,9% en las prestaciones, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, eleva los haberes y mantiene los refuerzos económicos para las familias beneficiarias. Estos pagos adicionales buscan garantizar el acceso a derechos básicos como alimentación, salud y educación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación y personas con hijos con discapacidad sin límite de edad. Los requisitos incluyen residencia en Argentina, inscripción de los hijos en el sistema educativo y controles de salud al día.

El organismo previsional confirmó tres beneficios extra para los titulares de la AUH durante octubre. Estos refuerzos se suman al monto base de la asignación y se acreditan automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se recibe el haber mensual. Los beneficiarios pueden verificar los detalles de sus pagos a través de la plataforma Mi ANSES.

anses-plata-04jpg.webp

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025 El valor de la AUH en octubre 2025 queda establecido de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo estándar : $93.800,77 (se abona el 80% mensual, $75.040,62, y el 20% restante, $18.760,15, se libera con la presentación de la Libreta AUH).

: $93.800,77 (se abona el 80% mensual, $75.040,62, y el 20% restante, $18.760,15, se libera con la presentación de la Libreta AUH). Asignación Universal por Hijo con Discapacidad : $402.831,11 (se paga el 80% mensual, $322.264,89, y el 20% restante, $80.566,22, se cobra al presentar la Libreta AUH).

: $402.831,11 (se paga el 80% mensual, $322.264,89, y el 20% restante, $80.566,22, se cobra al presentar la Libreta AUH). Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $58.572,85.

(primer rango de ingresos): $58.572,85. Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.714,27. Pagos extra que pueden recibir Los pagos extras que pueden recibir los beneficiarios son: Tarjeta Alimentar La Tarjeta Alimentar ofrece un refuerzo económico para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los montos en octubre 2025 son: Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062. Este beneficio se deposita automáticamente en la cuenta donde se cobra la AUH y está disponible para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Complemento Leche 1000 Días El Complemento Leche 1000 Días brinda un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años. Este refuerzo nutricional busca mejorar la salud infantil durante los primeros años de vida, una etapa crítica para el desarrollo físico y cognitivo. Libreta AUH 2025 La Libreta AUH permite acceder al 20% retenido del monto total de la asignación. Al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad, las familias pueden recibir hasta $165.000 por hijo. El trámite se realiza en las oficinas de ANSES o a través de su página web oficial.