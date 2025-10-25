Convocan dos marchas en busca de Milagros Malagreca, adolescente desaparecida en La Matanza

La familia sospecha de un joven de 23 años con presuntos vínculos con el narcomenudeo. El gobierno bonaerense activó mecanismos de búsquedas.

Milagros Malagreca desapareció el lunes 20 de octubre a la salida del colegio en Gregorio de Laferrere de La Matanza.

La familia de Milagros Malagreca , la adolescente de 15 años desaparecida desde el 20 de octubre de 2025 en la localidad bonaerense de Laferrere en La Matanza , organizó dos marchas para solicitar información sobre su paradero.

La primera movilización se realizó este sábado 25 de octubre desde las 15 horas frente a la municipalidad de La Matanza , bajo el lema “Convocatoria urgente: buscamos a Milagros Malagreca”. Mientras que la segunda marcha está programada para el domingo 26 de octubre a las 9 de la mañana en San Justo , donde se invitó a la comunidad a sumarse a la búsqueda.

Según lo informado, la familia sospecha que Milagros podría haber sido víctima de un secuestro, vinculado a que su novio, Matías Sebastián Pajón , estaría relacionado con actividades de narcomenudeo. La madre de la adolescente, Zaira Rodríguez , ya radicó una denuncia por “averiguación de paradero” ante el fiscal Fernando Garate , titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de La Matanza.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó una búsqueda y difundió la imagen de la joven por sus medios oficiales de comunicación. Pidió a cualquier persona que tenga alguna información que se comunique al 102, 911 las 24 ó llamar al (0221) 507-0315 de 8 a 15 hs.

Estamos buscando a Alma Milagros Malagreca de 15 años. Se extravió el 20 de OCTUBRE de 2025 en la localidad de G. de Laferrere, partido de La Matanza. Interviene la UFIJ Nº1 Descentralizada de Laferrere, Dpto. Judicial La Matanza. Dr. Fernando Fabián GARATE. pic.twitter.com/njkbnacYpx

“Ella se estaba queriendo conocer con un muchacho de 23 años, el cual como padre nosotros se lo prohibimos porque tiene 15 años. Hace 15 días atrás ella se rateó en este colegio y la encontraron en una casa en el barrio de Don Juan”, denunció Matías, el papá de Milagros en declaraciones a TN.

“Como todo padre, le expliqué a mi hija. Esto está pasando en el mundo y están desapareciendo muchas chicas. El miedo de nosotros, el tiempo que está pasando”, agregó.

“Tanto huevo tiene este pendejo de 23 años para no salir y dar la cara. Vení a hablar con el padre. Cuando una vez lo llamé por teléfono, cuando me enteré de esto, me dijo, eh: 'No nos faltemos al respeto', porque le dije: 'Vos para mí sos un violín, te metés con una menor de 15 años teniendo 23 años'. Me respondió: 'No nos faltemos al respeto porque yo soy policía'", contó Matías.