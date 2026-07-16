La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre un incremento de las estafas que utilizan el nombre del organismo para obtener información confidencial de los beneficiarios. Los delincuentes buscan acceder a datos personales, claves de seguridad e información bancaria mediante distintas modalidades de contacto.
Si te llaman de ANSES, ¡cortá ya mismo!: La peligrosa trampa telefónica que está vaciando cuentas bancarias
Conocé las precauciones que hay que tomar ante una comunicación inusual por parte del organismo previsional y alerta a tus familiares mayores.
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Las maniobras incluyen llamados telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. Los estafadores prometen supuestos beneficios económicos o trámites especiales con el objetivo de engañar a las víctimas. ANSES recordó que ningún empleado solicita contraseñas, claves bancarias o información personal a través del teléfono, correo electrónico, SMS o redes sociales. Cualquier comunicación con esas características debe considerarse sospechosa.
Alerta roja de ANSES: ¿quiénes son las víctimas elegidas por los estafadores?
El organismo indicó que cualquier persona puede quedar expuesta a este tipo de fraude. Sin embargo, los jubilados y pensionados aparecen entre los principales objetivos de estas maniobras. Los delincuentes aprovechan el nombre de ANSES para generar confianza y convencer a los usuarios de entregar información sensible. Esa estrategia busca obtener acceso a cuentas o datos privados.
Las autoridades recomendaron prestar especial atención cuando alguien se presenta como trabajador del organismo y solicita información confidencial. ANSES aclaró que ese procedimiento no forma parte de sus canales de atención.
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Los intentos de fraude adoptan distintas modalidades. Algunas comunicaciones llegan por teléfono, mientras que otras aparecen por correo electrónico o redes sociales. Entre las maniobras detectadas por ANSES se encuentran:
- llamados de supuestos empleados que solicitan claves o datos de cuentas bancarias
- correos electrónicos con enlaces a formularios falsos que imitan la imagen oficial del organismo
- publicaciones en redes sociales que ofrecen beneficios extraordinarios y redirigen a páginas fraudulentas
El organismo pidió no responder ninguna de esas comunicaciones. ANSES también aconsejó no compartir información personal frente a este tipo de contactos.
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ANSES difundió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de estafas y proteger la información de los beneficiarios.
Las medidas preventivas son las siguientes:
- no brindar datos personales, bancarios ni contraseñas por teléfono, correo electrónico, redes sociales, SMS o aplicaciones de mensajería
- no modificar las claves del homebanking por indicación de terceros durante una llamada
- realizar todos los trámites únicamente por los canales oficiales de ANSES
- recordar que todos los trámites del organismo son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios
- evitar publicar datos personales en redes sociales, incluso en grupos relacionados con ANSES
El organismo insistió en que ninguna gestión oficial exige entregar claves personales, ni datos bancarios mediante comunicaciones informales.
Qué hacer de inmediato si caíste en la trampa o intentaron engañarte
Las personas que detecten un intento de estafa pueden presentar una denuncia ante ANSES por los canales habilitados para ese fin.
El organismo informó que las denuncias pueden realizarse por estas vías:
- plataforma Mi ANSES, en la sección "Denuncias y Reclamos"
- sede ubicada en Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, Ciudad de Buenos Aires
- línea telefónica gratuita 130
ANSES también pidió compartir estas recomendaciones con familiares y personas mayores.