ANSES: el calendario oficial de diciembre y qué pasa con el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los montos finales para diciembre de 2025. Todos los beneficiarios recibirán un aumento del 2,3%, según el índice de inflación de octubre informado por el INDEC. Este ajuste se aplica mediante el Decreto 274/24, que actualiza los haberes según el Índice de Precios al Consumidor con dos meses de retraso.
El organismo confirmó que el bono extraordinario de $70.000 para jubilados con haberes mínimos continuará vigente durante diciembre. Este refuerzo busca mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los beneficiarios.
Cuánto se cobrará por AUH y asignaciones en diciembre
La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor total de $122.443,89 por menor en diciembre. Sin embargo, ANSES abona solo el 80% del monto, lo que equivale a $97.955,11. El 20% restante se retiene hasta que los beneficiarios presenten la Libreta AUH.
Los montos para otras asignaciones quedan de la siguiente manera:
AUH por discapacidad: $398.696,85.
Asignación Familiar por Hijo (primer tramo): $61.227,57.
Asignación por Hijo con Discapacidad: $199.355,07.
La Asignación por Embarazo (AUE) alcanzará el mismo valor que la AUH: $122.467, con un pago directo de $97.974.
En la Zona Austral, que incluye a Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y el partido bonaerense de Patagones, los montos son más altos debido a un adicional geográfico. La AUH en esta región será de $159.178, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $414.644,80. Tras la retención del 20%, el pago mensual quedará en $127.342,40 por menor y $331.715,80 por hijo con discapacidad.
La Tarjeta Alimentar se mantendrá como complemento a la AUH y la AUE, aunque no registró aumentos para diciembre. Los montos actuales son:
Familias con un hijo: $52.250.
Familias con dos hijos: $81.936.
Familias con tres o más hijos: $108.062.
El Complemento Leche 1000 Días brindará un apoyo adicional de $42.711 por hijo menor de 3 años.
Qué sucederá con el bono a jubilados en diciembre
Diciembre incluirá el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este beneficio corresponde a:
Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto del semestre. En este caso, se considerará el monto de diciembre, ya que es el más elevado del período gracias al aumento del 2,3%. El pago se acreditará de forma automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de trámites adicionales.
Los montos de las jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025 quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $410.746,35 (incluye el bono de $70.000).
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.597,08.
Pensiones No Contributivas: $308.522,44.
Jubilación máxima: $2.293.124,50.
