La ayuda económica acompaña a quienes se quedaron sin trabajo y necesitan un ingreso mensual mientras reordenan su situación.

ANSES sigue pagando la prestación por desempleo en el mes de noviembre 2025.

Perder el trabajo es un momento muy difícil para cualquiera y en esos casos es importante conocer qué herramientas ofrece el Estado para tener un ingreso mientras se busca una nueva oportunidad. Entre ellas se encuentra la Prestación por Desempleo, un apoyo económico que ANSES mantiene vigente para quienes quedaron desvinculados bajo condiciones contempladas en la ley.

Este beneficio toma como referencia los sueldos previos de cada persona y se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, su acceso depende del tipo de trabajo que se realizaba y del tiempo aportado, así que primero hay que revisar cada caso para saber si corresponde iniciar el trámite.

anses página.png Quién puede acceder a la Prestación por Desempleo La asistencia está disponible para trabajadores que quedaron despedidos sin causa justificada o por situaciones laborales que encuadran dentro de las normas vigentes. Los requisitos cambian según la modalidad de contratación:

Trabajadores permanentes: deben contar con un mínimo de seis meses de aportes dentro de los tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: necesitan haber sumado más de 90 días de trabajo en el último año, con un máximo de 12 meses acumulados en un período de tres años.

Trabajadores de la construcción: se exige un piso de ocho meses de aportes dentro de los dos años anteriores a la finalización de la obra. Quienes cumplan las condiciones pueden iniciar la solicitud y acceder a un ingreso mensual mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.

Cuál es el monto de la Prestación por Desempleo El valor mensual se fija tomando el 75% del mejor salario promedio percibido durante los seis meses previos al despido. El tope vigente es de $322.000, calculado en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La cantidad de cuotas depende del tiempo aportado, con un límite máximo establecido por ANSES. Se hace de esta manera para organizar como es que cada beneficiario recibe la prestación correspondiente, determinado por sus antecedentes laborales. El cronograma de pagos de Desempleo El organismo ordena las fechas de cobro según la terminación del DNI. Para este mes, el calendario es el siguiente: Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

