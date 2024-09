ANSES: ¿Cuál será el monto total que recibirán los jubilados y pensionados si hay bono en septiembre 2024?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos para septiembre. En ese sentido, aún no se confirmó la renovación del bono de $70.000 para los jubilados y pensionados.

En lo que respecta a las pensiones, la Pensión No Contributiva por Invalidez será de $164.130,82, Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos o más de $234.472,60 y Pensión No Contributiva por Vejez $ 187.578,08.