La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la etapa final del calendario de pagos de abril. Todavía quedan jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones, que no recibieron el pago de sus haberes y lo van a hacer en esta última parte del mes.
Cómo sigue el calendario de pagos ANSES en abril
El organismo se acerca al final del cronograma de este mes: conocé las fechas de cobro de cada asignación.
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Calendario de pagos ANSES: ¿quiénes cobran del 20 al 24 de abril?
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ANSES confirmó quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 desde abril
El organismo confirmó que el bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas, como un refuerzo. Además, dio un aumento del 2,9%, que impacta en todas las prestaciones. La actualización es por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación. Por eso, es normal que algunos beneficiarios cobren antes y otros después dentro del mismo mes.
Jubilaciones y pensiones: fechas de cobro para haberes mínimos y superiores
ANSES estableció dos esquemas para jubilaciones y pensiones, uno para quienes cobran el haber mínimo y otro para quienes lo superan.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
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DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
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DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Calendario de AUH y Asignación por Embarazo: cronograma completo
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo también cobran según la terminación del DNI.
AUH y Asignación Familiar por Hijo:
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DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
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DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo:
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DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
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DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo se acredita el pago en abril
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditan en las siguientes fechas:
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DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril
Asignaciones Familiares (SUAF) y por Prenatal: quiénes cobran hoy
Para las asignaciones familiares y por prenatal, el calendario también se organiza por terminación de documento, hoy van a poder cobrar las personas que sean beneficiarios de la asignación por prenatal cuyo DNI termine en 8 o 9.
Además, pueden percibir el pago quienes cobran Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) en la primera quincena y también las Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, que se pagan dentro de un período establecido.
En cuanto a la Asignación por Maternidad, esta se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.
Asignación por Prenatal y Maternidad:
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DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril
Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento):
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Primera quincena: del 13 de abril al 12 de mayo
Segunda quincena: del 23 de abril al 12 de mayo
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas:
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
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