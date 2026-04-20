Cómo sigue el calendario de pagos ANSES en abril

El organismo se acerca al final del cronograma de este mes: conocé las fechas de cobro de cada asignación.

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ANSES avanza con la etapa final del calendario de pagos correspondiente a abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con la etapa final del calendario de pagos de abril. Todavía quedan jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones, que no recibieron el pago de sus haberes y lo van a hacer en esta última parte del mes.

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El organismo confirmó que el bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas, como un refuerzo. Además, dio un aumento del 2,9% , que impacta en todas las prestaciones. La actualización es por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad ( DNI) y el tipo de prestación. Por eso, es normal que algunos beneficiarios cobren antes y otros después dentro del mismo mes.

ANSES estableció dos esquemas para jubilaciones y pensiones, uno para quienes cobran el haber mínimo y otro para quienes lo superan.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Embarazada.jpg Quiénes pueden acceder Asignación Universal por Embarazo (AUE) de ANSES. Foto: Freepik

Calendario de AUH y Asignación por Embarazo: cronograma completo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo también cobran según la terminación del DNI.

AUH y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

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Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo se acredita el pago en abril

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditan en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares (SUAF) y por Prenatal: quiénes cobran hoy

Para las asignaciones familiares y por prenatal, el calendario también se organiza por terminación de documento, hoy van a poder cobrar las personas que sean beneficiarios de la asignación por prenatal cuyo DNI termine en 8 o 9.

Además, pueden percibir el pago quienes cobran Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) en la primera quincena y también las Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, que se pagan dentro de un período establecido.

En cuanto a la Asignación por Maternidad, esta se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento):

Primera quincena: del 13 de abril al 12 de mayo

Segunda quincena: del 23 de abril al 12 de mayo

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas: