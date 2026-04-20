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El parte médico indicó que sufrió una “herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros”, con lesión parcial de la musculatura esfinteriana y una perforación de 1,5 centímetros en la pared posterior del recto.

Grave cornada en Sevilla: un famoso torero español debió ser intervenido de urgencia.

El reconocido torero español José Antonio Morante Camacho, conocido como Morante de La Puebla, sufrió una brutal cornada durante una corrida en la Plaza de la Maestranza, en Sevilla, y debió ser intervenido de urgencia tras recibir una embestida del animal.

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Según se observó en las imágenes del hecho, el torero quedó tendido en el suelo mientras el toro lo pisaba en la zona lumbar. Con visibles signos de dolor, se llevó la mano al glúteo, donde se detectó un pequeño orificio en la taleguilla. Fue asistido rápidamente por su equipo y trasladado a la enfermería de la plaza, donde los médicos calificaron el cuadro como de gravedad.

El parte médico indicó que sufrió una “herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros”, con lesión parcial de la musculatura esfinteriana y una perforación de 1,5 centímetros en la pared posterior del recto.

Cornada en Sevilla Intervención quirúrgica y suspensión de la corrida Tras la atención de urgencia, la actuación fue suspendida y otro torero tomó su lugar en el ruedo. Según informó el diario ABC, Borja Jiménez se hizo cargo de la lidia y dejó su montera en la puerta de la enfermería como gesto de homenaje.

El informe médico precisó que la cornada fue de alta complejidad debido a su profundidad y compromiso de estructuras sensibles. La intervención incluyó el lavado de la herida, la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, además de la colocación de un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retrorectal para prevenir infecciones.

corneada-torero El parte médico indicó que sufrió una “herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros”, con lesión parcial de la musculatura esfinteriana y una perforación de 1,5 centímetros en la pared posterior del recto. La gravedad del cuadro obligó a una intervención inmediata y a la decisión de los profesionales de no permitir que el torero continuara con la corrida, lo que derivó en la suspensión de su participación en el evento. No es la primera cornada grave en la trayectoria del torero: en agosto de 2025 sufrió una cornada en el muslo derecho con desgarro del abductor en Pontevedra, y en agosto de 2013 recibió otra cornada que provocó severos destrozos musculares en el muslo izquierdo.

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