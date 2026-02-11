ANSES: de cuánto será la jubilación mínima de marzo 2026 con el nuevo aumento + Seguir en









El organismo definió los valores actualizados tras conocerse el índice de precios de enero, que impacta en todas las prestaciones.

En cuanto al cobro, todavía falta la publicación oficial del calendario correspondiente a marzo.

El INDEC acaba de confirmar el porcentaje oficial de la inflación de enero 2026 y gracias a este dato, ya se puede confirmar la actualización prevista para todos los haberes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en marzo de 2026.

El esquema actual de ajustes mensuales busca que los montos acompañen de mejor manera la variación de los precios. Con ese dato, tanto los jubilados como pensionados ya pueden estimar cuánto cobrarán en el tercer mes del año.

jubilados anses.jpg Depositphotos La inflación de enero 2026 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026. En enero del 2026, la inflación fue del 2,9%, porcentaje que impacta en todas las prestaciones que paga la ANSES.

El sistema vigente toma la inflación de dos meses atrás para definir los incrementos. Así es como el número informado por el INDEC se aplica sobre los haberes que se abonan en marzo de 2026. Esta modalidad se encuentra en vigencia desde abril de 2024, cuando se dejó atrás la fórmula trimestral.

Monto de la jubilación mínima en febrero 2026 Con el incremento del 2,9%, el haber mínimo pasará a ser de $369.636,78. Este valor corresponde al ingreso básico sin extras. En el caso que se ratifique el bono de $70.000, el haber total a cobrar alcanzaría los $439.636,78.

El ajuste también impacta en el resto de las prestaciones. La jubilación máxima rondará los $2.427.350,03, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor llegará a $295.709,43. Por el otro lado, las pensiones no contributivas por vejez o invalidez van a subir cerca de los $258.745,74. En cuanto al cobro, todavía falta la publicación oficial del calendario correspondiente a marzo. Como todos los meses, los pagos se van a ordenar según la terminación del DNI. Mientras tanto, el organismo sigue en marcha con el pago de los haberes de febrero de 2026, que ya incorporan el ajuste del 2,8%.

Temas ANSES

INDEC