ANSES deposita por única vez en el año más de $580.000 a estas personas

El organismo previsional confirmó el pago el Sueldo Anual complementario para jubilados y pensionados en diciembre.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos vigentes a partir de diciembre para jubilados y pensionados. Tras la publicación del índice inflacionario de octubre, reportado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se confirmó el aumento por movilidad para asignaciones, pensiones y jubilaciones.

Además, en diciembre también se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono adicional de $70.000, una ayuda económica que pretende aminorar el impacto del aumento de precios en el poder adquisitivo de jubilados y pensionados del sistema ANSES.

anses-plata-04jpg.webp Monto de la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025 El aumento previsto para las jubilaciones de ANSES en diciembre será de 2,3%. Esta medida tiene lugar porque la formula de movilidad vigente hasta la fecha establece que esta prestación, junto con las pensiones y las asignaciones, recibirán incrementos mensuales que tomen como referencia el último dato de inflación que haya informado el INDEC.

Por lo tanto, la jubilación mínima pasará a ser de $340.879,59, en tanto el haber máximo alcanzará los $2.293.796,92. Estos aumentos periódicos tienen como objetivo que la población más vulnerable de la sociedad a los aumentos, no pierda poder adquisitivo frente a las variaciones de inflación.

Cómo se cobra el bono de $70.000 El bono adicional de $70.000 se paga junto con la prestación de base en la fecha correspondiente del calendario de pagos de ANSES. Esta ayuda económica apunta a jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo, con el objetivo de acercar a los beneficiarios al piso de $410.879,59. En el caso de quienes perciban un monto mayor que la mínima, pero menor al piso objetivo, se depositará un proporcional.

Esta ayuda económica no contempla a jubilados con el haber máximo, ya que se propone direccionar los recursos de asistencia a quienes más lo necesiten. Jubilaciones de ANSES: cómo se calcula el aguinaldo ANSES pagará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario en diciembre a jubilados y pensionados. Este pago adicional representa el 50% del haber más alto percibido durante el último semestre. Los montos finales para los jubilados en diciembre son: Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo ($ 170.439,8) = $581.319,38

Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo ($ 1.146.898) = $3.440.695,38

