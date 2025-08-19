Becas Progresar 2025: ¿tengo tiempo todavía para anotarme?

El organismo previsional informó sobre la segunda convocatoria del programa que ayuda a los jóvenes a completar sus estudios.

El Gobierno nacional abrió la segunda convocatoria del programa Becas Progresar para el ciclo 2025 . La iniciativa, gestionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría de Educación, ofrece apoyo económico a jóvenes que buscan completar sus estudios en diferentes niveles educativos. Este año incorporó la inclusión de instituciones privadas en la línea de educación obligatoria, siempre que cumplan con requisitos específicos de gratuidad.

El programa mantiene su objetivo de facilitar el acceso a la educación y formación profesional. Más de 726.000 estudiantes ya reciben este beneficio en todo el país . Las autoridades esperan ampliar esta cifra con la nueva convocatoria, que incluye modalidades para educación secundaria, superior y capacitación laboral.

Las Becas Progresar están dirigidas a jóvenes argentinos entre 16 y 24 años. Los beneficiarios deben ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país. El programa exige que los ingresos individuales o familiares no superen tres veces el salario mínimo, vital y móvil.

Existen excepciones para ciertos grupos. Los titulares de pensiones no contributivas por invalidez quedan exentos de algunos requisitos socioeconómicos. Para la línea Progresar Trabajo, desde 2025 se consideran exclusivamente los ingresos personales del aspirante, no los del grupo familiar. Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad, mientras que para el nivel superior el rango se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados.

El programa ofrece tres líneas principales de becas. Progresar Obligatorio brinda $28.000 mensuales para completar la educación secundaria. Progresar Superior otorga $28.000 el primer año y $35.000 a partir del segundo año de estudios terciarios o universitarios. Progresar Trabajo y Progresar Enfermería ofrecen montos de $28.000 y $35.000 mensuales respectivamente.

Los pagos se realizan en cuentas bancarias durante los primeros días hábiles de cada mes. ANSES implementó un sistema de pagos escalonados, los beneficiarios reciben el 80% del monto mensual y el 20% restante al final del año, sujeto al cumplimiento de requisitos académicos. Los estudiantes deben mantener la regularidad en sus estudios y presentar la documentación que acredite su avance educativo.

¿Puedo anotarme todavía a las Becas Progresar?

Las fechas de inscripción varían según la línea de beca. Para finalización de la educación obligatoria, el plazo vence el 1 de septiembre. Para educación superior y Progresar Enfermería, la convocatoria cierra el 5 de septiembre. Estas fechas aplican para todas las provincias del país.

Los estudiantes que se inscribieron en marzo recibirán un monto adicional de $66.000. Quienes se registren en septiembre obtendrán $42.000 adicionales. El cronograma de pagos para agosto 2025 se organizó según la terminación del DNI, desde el 11 hasta el 18 de agosto.

ANSES: cómo inscribirse a las Becas Progresar, paso a paso

El proceso de inscripción se realiza a través de la página web oficial del programa. Los postulantes deben seleccionar la línea de beca correspondiente y completar sus datos personales. Quienes ya están registrados ingresan con su CUIL y contraseña, mientras que los nuevos usuarios deben crear una cuenta.

El formulario requiere completar una encuesta obligatoria y cargar información académica. Los aspirantes con discapacidad o condición de refugiados deben adjuntar documentación adicional, como el Certificado Único de Discapacidad o el certificado de CONARE. Al finalizar, el sistema genera un comprobante de inscripción que sirve como constancia del trámite.

Los requisitos incluyen mantener la regularidad académica, aprobar las materias según el plan de estudios y presentar certificados de alumno regular. Para el nivel obligatorio, también se exige contar con el esquema de vacunación completo según el grupo de edad. La inscripción en instituciones privadas de educación obligatoria solo es válida si ofrecen títulos oficiales y servicios gratuitos o con arancel voluntario limitado.