Anses informa: ¿De cuánto será la jubilación mínima de septiembre?







Con la movilidad del 1,9% y la continuidad del pago del bono de 70.000 pesos, la jubilación mínima de septiembre les dará un leve respiro a sus destinatarios. El impacto de la suba en todas las categorías.

La jubilación de septiembre reflejará una leve suba en función de la movilidad aprobada y del bono de 70.000 pesos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó cómo quedarán las jubilaciones en septiembre de 2025. Según la nueva fórmula de movilidad, que ajusta de acuerdo a la inflación publicada por el INDEC, los haberes tendrán un incremento del 1,9% mensual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ese porcentaje puede parecer pequeño, pero marca la diferencia en los bolsillos de miles de jubilados. La incógnita todavía está puesta en el bono de $70.000, que en los últimos meses se pagó de forma sostenida como refuerzo para los ingresos más bajos. Si el Gobierno decide renovarlo, la jubilación mínima rondará los $390.277, una cifra clave para quienes dependen de ese ingreso como única fuente.

Anses Asignaciones Jubilado Jubilación Familiares AUH El aumento del 1.9 % ha sido esperado por el sector de jubilados, uno de los más vapuleados históricamente en la sociedad. Jubilaciones de septiembre: así queda el resto de las categorías Con el ajuste del 1,9% y la posibilidad de que se mantenga el bono, las escalas previsionales quedarían de esta manera:

Jubilación mínima: $320.277,17, que con el bono de $70.000 se eleva a $390.277,17.

Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 más el refuerzo, lo que lleva el total a $326.221,74.

Pensiones No Contributivas (PNC): $224.194,02, que también sube a $294.194,02 si se agrega el bono.

Jubilación máxima: $2.155.162,17, un salto desde los $2.114.977,6 que se cobraron en agosto.

jubilados-anses-jubilaciones.jpg Con el aumento y el bono de 70.000 pesos, la jubilación míniman alcanzaría los $390.277,17. En cuanto al bono extraordinario, la modalidad es la misma que se aplicó durante todo 2024 y lo que va de este año: el refuerzo completo se paga a quienes perciben la mínima, mientras que aquellos con ingresos por encima de los $320.277,17 cobran un proporcional hasta llegar a los $390.277,17.

El trasfondo de esta medida se entiende al mirar los números de inflación. En julio, el índice fue del 1,9% mensual, acumulando un 17,3% en lo que va de 2025. Rubros como Recreación y cultura y Transporte fueron los que más se encarecieron, especialmente por el impacto de las vacaciones de invierno y el ajuste en el transporte público.

Temas ANSES

Jubilados