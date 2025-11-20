Las acciones de Nvidia se disparan e impulsan nuevas subas en el premarket de Wall Street

Los resultados trimestrales del gigante tecnológico superaron las expectativas. Sus papeles vuelan casi 5% antes de la apertura de la rueda y contagian al Nasdaq y al S&P 500.

Las acciones de Nvidia se disparan este jueves en el premarket de Wall Street. Los resultados trimestrales de la compañía con mayor capitalización bursátil del mundo superaron las expectativas del mercado y contagiaron de optimismo a los inversores. Los futuros de los principales índices de la bolsa de Nueva York también anticipan una rueda alcista.

En las operaciones previas a la apertura de la rueda, los papeles de Nvidia saltan 4,6% . Ya en la tarde noche del miércoles se había desatado el apetito por estas acciones apenas se conoció el balance del gigante tecnológico.

Es que, además de reportar ganancias más elevadas de lo esperado, la compañía anticipó una demanda acelerada de sus chips de IA por parte de los grandes proveedores de servicios en la nube, en medio de un clima de creciente cautela entre los inversores, según informó Reuters.

Contagiados por Nvidia, los principales índices de Wall Street también operan con alzas considerables. El ponderador tecnológico Nasdaq 100 trepa 1,6% y el S&P 500 sube 1,2% . Más monedados son los avances del índice industrial Dow Jones (0,5%) y el Russell 2000 (0,6%).

Las ventas en el segmento de centros de datos, la mayor parte de los ingresos de Nvidia, crecieron hasta los u$s51.200 millones en el trimestre finalizado al 26 de octubre, cuando los analistas esperaban ventas por u$s48.620 millones.

Y en su proyección fue más allá: la empresa más valiosa del mundo anunció potenciales ventas de u$s65.000 millones en el cuarto trimestre fiscal, con un margen de error cercano 2%, frente a la estimación media de los analistas de u$s61.660 millones, según datos de LSEG.

Los resultados marcan un momento decisivo para el mercado global, ya que los inversores monitorean si la inversión de miles de millones de dólares en la expansión de la infraestructura de IA dio lugar a valoraciones desorbitadas que puedan superar los fundamentos. Es decir, lo que habitualmente se denomina "burbuja". Así, antes de que se conocieran los nuevos datos, las dudas habían provocado una caída del 8% en las acciones de Nvidia en noviembre, tras lo que fue un aumento récord del 1.200% en los últimos tres años.

A través de un comunicado, el CEO Jensen Huang, señaló que "las ventas de Blackwell se dispararon y las GPU para la nube están agotadas" y que "el ecosistema de IA crece a pasos agigantados, con más creadores de modelos básicos, más startups de IA, en más sectores y en más países". "La IA está presente en todas partes, abarcando todo, simultáneamente", añadió.

No obstante esto, la mayoría de analistas e inversores esperaban que la demanda subyacente de chips de IA, que impulsó los resultados de Nvidia desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, se mantuviera fuerte. El propio Huang aseguró en octubre que la compañía tiene pedidos por valor de u$s500.000 millones para sus chips avanzados hasta 2026.

Entre sus clientes, las grandes tecnológicas globales redoblaron sus inversiones para expandir los centros de datos de IA y hacerse con los chips más avanzados y caros, y se comprometieron a construir infraestructuras multimillonarias de varios gigavatios. Frente a esto, Nvidia anunció que prevé un margen bruto ajustado de 75%, frente a las expectativas del mercado de 74,5%.