Quién es Aldana Masset, la excantante de Agapornis que sorprendió a todos en Miss Universo 2025

Se convirtió en la primera entrerriana en imponerse como Miss Universo Argentina en los últimos 70 años y fue señalada como una de las candidatas favoritas para entrar en el top de la competencia.

El Miss Universo , el certamen de belleza femenino más importante del año, ya empezó su cuenta regresiva. Este 21 de noviembre se celebrará en Tailandia la edición 74° de la ceremonia y argentina ya tiene a su representante: Aldana Masset

La joven de 25 años oriunda de Valle María , Entre Ríos, sorprendió a todos con su desfile preliminar en la prueba de baño. Su caminata por el escenario del Impact Arena de Pak Kret luciendo un bikini verde y el pelo ondeado cautivó a los jurados y se transformó en uno de los momentos más comentados por el público.

Su nombre rápidamente se posicionó como tendencia y las plataformas digitales replicaron videos e imágenes del momento. Tras la repercusión, afianzó las altas expectativas sobre su rol en esta edición del certamen.

La argentina fue señalada por varios expertos y medios internacionales como una de las candidatas favoritas para entrar en el Top de la competencia.

Masset se convirtió en la primera entrerriana en imponerse como Miss Universo Argentina en los últimos 70 años , ya que la última había sido Hilda Isabel Sarli Gorrindo, popularmente conocida como “la Coca” Sarli, en 1955.

Sin embargo, además de modelo también es asesora de imagen y cantante. Se hizo conocida por haber sido vocalista de la banda de cumbia pop Agapornis durante un período en 2022, tras la renuncia de Melina Brizuela, quien era la cantante principal. Así, se sumó a las giras, los escenarios y la exposición que brindaba el grupo oriundo de La Plata. Estuvo al frente como vocalista hasta 2023, cuando Juliana Gallipoliti la reemplazó.

En este sentido, en su canal de YouTube hay varios videos en los que se muestra mientras canta y toca con su guitarra covers de Sin Bandera, Camilo, J Balvin, Tini, entre otros.

La sorprendente confesión de Aldana Masset

La modelo sorprendió al contar públicamente que convive con alopecia desde su infancia, lo que definió como “una gran inseguridad” que la acompañó toda su vida.

“Tengo alopecia, nací con esta condición. En esta zona no me crece el pelo y no me va a crecer nunca”, contó Masset en un video corto y directo que compartió con sus seguidores. “Durante mucho tiempo, para mí, fue una gran inseguridad y por eso nunca lo había hecho público. Hoy es algo que me hace sentir una persona fuerte”, agregó.

La representante argentina explicó que, durante años, pensó en ocultar la condición con maquillaje o peinados estratégicos, pero que esta vez decidió mostrarse tal como es. “También puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones y es algo que a mí me da mucha seguridad”, sostuvo.

Masset remarcó que la exposición del certamen le dio el impulso definitivo: “Ahora estoy en Miss Universo, que es una plataforma muy importante y grande. Puedo mostrar que todos tenemos inseguridades y es lo más normal del mundo”.

La entrerriana cerró su mensaje con una reflexión que rápidamente se viralizó: “No existe la perfección, todos tenemos nuestros defectos y eso está bien.