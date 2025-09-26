Último día de pagos de ANSES: a quiénes les toca cobrar hoy, 26 de septiembre 2025







De acuerdo al Decreto 274/24, las jubilaciones y pensiones aumentaron un 1,9% este mes, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC.

Hoy, ANSES finaliza con su calendario de pagos de septiembre 2025.

Hoy, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con los pagos del calendario correspondiente a este noveno mes del año. Como es habitual, el último día de cobro respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por decisión del Gobierno Nacional, la entidad confirmó que sus prestaciones aumentarán un 1,9%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Y, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo selecto de jubilados y pensionados. ¡Conocé los valores!

ANSES.jpg

ANSES: monto de las jubilaciones y pensiones máximas en septiembre 2025 A través de la Resolución 298/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció que las prestaciones sociales otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento proporcional a este dato.

Con este ajuste, el monto de la jubilación máxima pasó de $2.114.977,6 a $2.155.162,17. Además, junto con los haberes actualizados, la entidad entregará un bono adicional de $70.000 a los titulares que cobren la mínima. Estos serán los otros valores: Jubilación mínima: $390.277,17 ( $320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ( $256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Cuándo cobro ANSES: quiénes cobran hoy, 26 de septiembre 2025 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre Prestación por Desempleo plan 2 Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

Temas ANSES

Jubilados