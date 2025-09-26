Hoy, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con los pagos del calendario correspondiente a este noveno mes del año. Como es habitual, el último día de cobro respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.
Último día de pagos de ANSES: a quiénes les toca cobrar hoy, 26 de septiembre 2025
De acuerdo al Decreto 274/24, las jubilaciones y pensiones aumentaron un 1,9% este mes, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC.
-
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del viernes 26 de septiembre
-
Tarjeta Alimentar: cuánto deposita ANSES a cada familia, según la cantidad de hijos
Por decisión del Gobierno Nacional, la entidad confirmó que sus prestaciones aumentarán un 1,9%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Y, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo selecto de jubilados y pensionados. ¡Conocé los valores!
ANSES: monto de las jubilaciones y pensiones máximas en septiembre 2025
A través de la Resolución 298/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció que las prestaciones sociales otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento proporcional a este dato.
Con este ajuste, el monto de la jubilación máxima pasó de $2.114.977,6 a $2.155.162,17. Además, junto con los haberes actualizados, la entidad entregará un bono adicional de $70.000 a los titulares que cobren la mínima. Estos serán los otros valores:
- Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Cuándo cobro ANSES: quiénes cobran hoy, 26 de septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
Dejá tu comentario