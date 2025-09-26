Ex Potenciar Trabajo: quiénes podrán acceder a la ayuda económica de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que los programas que sustituyen al Ex Potenciar Trabajo seguirán vigentes en octubre de 2025. Esta prestación se dividió en dos líneas: Volver al Trabajo y Acompañamiento social.

Volver al trabajo exige la asistencia a cursos de formación laboral y búsqueda activa de empleo en portales oficiales, ya que tiene como meta que sus titulares puedan reinsertarse en el mercado laboral. Por otro lado, el objetivo de la prestación Acompañamiento social es asistir financieramente a aquellas personas a las que se les haga imposible insertarse en el mundo del trabajo formal, por lo que no exige el cumplimiento de ninguna tarea.

El programa Volver al Trabajo está dirigido a ex beneficiarias del Potenciar Trabajo y que hoy se encuentran en un proceso de transición hacia el empleo formal. La iniciativa busca integrar a quienes desarrollan actividades en la economía popula r, talleres, cooperativas o proyectos productivos que todavía no están incorporados en el mercado registrado.

El objetivo central es impulsar la empleabilidad de estas personas a través de capacitación, formación profesional y la posibilidad de vincularse con empresas que demanden mano de obra. Así, se transforma en un puente entre el trabajo informal y la inclusión plena dentro del sistema laboral.

Es importante destacar que la población alcanzada fue dividida en dos líneas principales: Volver al Trabajo, orientado a la formación y empleabilidad, y Acompañamiento Social, que garantiza un piso de ingresos a los sectores más vulnerables que no pueden insertarse de inmediato en un empleo formal.

Cómo solicitar el plan "Volver al Trabajo"

Para acceder al beneficio, el primer paso es verificar si se encuentra activo en los sistemas oficiales. Esto puede hacerse a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Mis cobros” aparecerá la fecha y detalle del pago correspondiente.

Otra vía es utilizar la App Mi Argentina, que centraliza los programas sociales y permite revisar la información en tiempo real desde el celular. Allí, los beneficiarios pueden corroborar si figuran dentro de Volver al Trabajo y conocer las fechas exactas de acreditación.

Además, está disponible el Portal Empleo, donde cada persona puede ingresar como ciudadana con sus credenciales y confirmar si continúa siendo parte del programa. En muchos casos, el propio sistema envía notificaciones automáticas para informar la continuidad del cobro, lo que simplifica aún más el seguimiento.

Monto del plan "Volver al Trabajo" en octubre 2025

En octubre de 2025, los beneficiarios de Volver al Trabajo y del Acompañamiento Social perciben un ingreso mensual de $78.000. Este monto funciona como una ayuda económica fija y se mantiene unificado para ambas líneas del programa, lo que garantiza un piso común de ingresos para todos los alcanzados.

El pago de este beneficio se realiza de manera automática en las cuentas bancarias de cada titular, lo que significa que no es necesario realizar trámites adicionales para cobrarlo. La fecha prevista de acreditación en octubre es el martes 7, correspondiente al quinto día hábil del mes.

Aunque no se trata de un salario sino de una asistencia económica, el monto cumple un rol clave: asegura un ingreso de base mientras los beneficiarios se capacitan y avanzan en su transición al empleo formal, reduciendo la brecha de vulnerabilidad social.