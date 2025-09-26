El trámite que tenés que hacer en ANSES si querés cobrar $188.000 extra

Con este formulario obligatorio se libera el acumulado anual retenido de la AUH para cada hijo e hija en todo el país.

Siguiendo este trámite en ANSES, podes cobrar toda la plata que te retuvieron en el 2024.

El organismo previsional habilitó un procedimiento para que las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo puedan acceder a un pago extra cercano a los $188.000 . Este beneficio corresponde al monto retenido mes a mes durante el 2024 y solo se libera con un trámite específico.

La presentación anual del formulario es la condición indispensable para recuperar ese dinero y mantener vigente el cobro mensual de la AUH. Con esta gestión se certifica que se cumplieron los controles de salud y educación exigidos por la normativa vigente.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) son diferentes prestaciones que ofrece la ANSES.

La Libreta AUH es un documento que reúne toda la información escolar y sanitaria de cada chico o chica que recibe el beneficio. ANSES la solicita una vez al año para acreditar que los menores tengan las vacunas al día y asistan a la escuela.

Su presentación permite liberar el 20% que se retiene todos los meses de la Asignación Universal por Hijo . En 2024 ese monto acumulado llegó a $188.069 por menor, pero llegó a cifras superiores para casos de discapacidad o residencias en zonas especiales.

Paso a paso: cómo tramitar la Libreta AUH

Para llevar a cabo el trámite, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES: entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Revisar la libreta: en la sección Hijos - Libreta AUH se puede verificar si falta algún dato de salud o escolaridad.

en la sección Hijos - Libreta AUH se puede verificar si falta algún dato de salud o escolaridad. Descargar el formulario: imprimirlo desde la plataforma en caso de que haya información pendiente.

imprimirlo desde la plataforma en caso de que haya información pendiente. Completar los datos: llevar el formulario al centro de salud o a la escuela para que lo firmen.

llevar el formulario al centro de salud o a la escuela para que lo firmen. Subir la libreta online: sacar foto nítida (formato JPG) y cargarla desde la misma sección en Mi ANSES.

sacar foto nítida (formato JPG) y cargarla desde la misma sección en Mi ANSES. Confirmar el trámite: una vez enviada la imagen queda registrado en el sistema.

También se puede presentar en papel en cualquier oficina sin turno previo antes del 31 de diciembre.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

Según el INDEC, los montos de la AUH suben un 1,9% en octubre de 2025. Así que con esta actualización, la asignación va a pasar a ser de:

Por hijo se cobra $117.275 , pero los titulares van a recibir en mano $93.800,77 .

, pero los titulares van a recibir en mano . Por hijo con discapacidad se cobra $381.791 directamente.

Si no se presenta la libreta en tiempo y forma se pierde el acumulado y puede interrumpirse la asignación. Cumplir con este trámite garantiza el cobro completo y regular de la AUH.