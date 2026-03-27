ANSES mantiene descuentos del 10% en supermercados exclusivo para jubilados y así se accede

El programa alcanza más de 7.000 comercios en todo el país con descuentos desde el 10%.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES continúan accediendo a descuentos en supermercados de todo el país, con beneficios que parten desde el 10% y pueden alcanzar porcentajes mayores según el comercio y el banco. El programa forma parte del esquema de Beneficios ANSES y está disponible para quienes perciben haberes previsionales.

Este sistema permite ahorrar en compras cotidianas sin necesidad de inscripción previa. El descuento se aplica directamente al pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión, o mediante reintegros posteriores según el comercio.

En un contexto económico donde el gasto en alimentos es uno de los principales desafíos para los adultos mayores, este tipo de programas se consolidan como una herramienta clave para sostener el poder de compra.

El programa de Beneficios ANSES es una iniciativa que ofrece descuentos y reintegros en miles de comercios de todo el país para jubilados y pensionados. Incluye supermercados, farmacias, indumentaria y otros rubros de consumo habitual.

Actualmente, el esquema alcanza más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta , con promociones que comienzan en el 10% en supermercados y pueden llegar al 20% en categorías específicas como perfumería y limpieza.

En muchos casos, estos descuentos no tienen tope de reintegro, lo que permite maximizar el ahorro en compras grandes. Además, el beneficio se aplica automáticamente al momento de pagar, lo que simplifica su uso y lo vuelve accesible para todos los beneficiarios. El objetivo principal del programa es mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores, especialmente en productos esenciales.

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Bancos con descuentos para jubilados

Además de los beneficios generales del programa, distintos bancos ofrecen promociones adicionales para jubilados que cobran sus haberes en sus entidades, lo que permite aumentar el ahorro total. Por ejemplo, el Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5% en supermercados si el pago se realiza con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO. Este beneficio tiene un tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes.

Por su parte, el Cuenta DNI suma un 5% de descuento extra, mientras que otras entidades ofrecen descuentos que pueden llegar hasta el 20% o incluso el 25% en determinados días.

Estas promociones pueden combinarse con los descuentos base de ANSES, lo que permite alcanzar un nivel de ahorro más alto si se planifican las compras.

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Comercios adheridos a los Beneficios ANSES

El programa incluye a las principales cadenas de supermercados del país, donde los jubilados pueden acceder a descuentos en productos de consumo masivo.

Entre los comercios adheridos se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, Carrefour, Día, Chango Más, La Anónima y Josimar, entre otros. En la mayoría de los casos, el descuento es del 10% en todos los rubros, aunque algunas cadenas ofrecen beneficios mayores en categorías específicas o determinados días. Por ejemplo, en cadenas como Disco, Jumbo y Vea se mantiene el 10% general y hasta 20% en perfumería y limpieza, mientras que supermercados como Toledo pueden ofrecer descuentos más altos en días puntuales.

El listado completo de comercios y días de descuento puede consultarse en el sitio oficial de ANSES. En todos los casos, el requisito principal es pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación, lo que activa automáticamente el beneficio sin necesidad de realizar trámites adicionales.

De esta manera, los descuentos en supermercados continúan vigentes y representan una ayuda concreta para los jubilados, que pueden reducir el gasto en alimentos y productos esenciales mediante un uso estratégico de estos beneficios.