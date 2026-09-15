AUH de ANSES: cuánto cobro según la cantidad de hijos y cómo quedan los montos finales

Conocé los nuevos valores de la AUH en septiembre que se combina con la Prestación Alimentar. Cuánto recibe cada familia según la cantidad de hijos.

La AUH de septiembre se paga según la terminación del DNI y puede incluir la Prestación Alimentar y otros complementos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante septiembre con el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . El monto que recibe cada familia varía de acuerdo con la cantidad de hijos y puede incrementarse con beneficios complementarios.

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Además de la prestación, algunos hogares acceden a la Prestación Alimentar y, si tienen niños menores de tres años, al Complemento Leche . Por eso, el ingreso mensual puede ser superior al importe correspondiente exclusivamente a la AUH.

El importe de la AUH se calcula según la cantidad de hijos que se encuentran a cargo del titular. A ese valor se puede sumar la Prestación Alimentar , cuyo monto también aumenta de acuerdo con la composición familiar.

Para septiembre, una familia con un hijo recibe $123.223,99 de AUH y $72.250 de Prestación Alimentar, lo que da un total de $195.473,99 . Con dos hijos , los valores son $246.447,98 y $113.299, respectivamente, para alcanzar $359.746,98 .

En hogares con tres hijos , la AUH llega a $369.671,97 y la Prestación Alimentar a $149.425, por lo que el ingreso combinado alcanza $519.096,97 . Los hogares con cuatro o cinco hijos deben consultar su liquidación individual, ya que el monto final depende de los conceptos que ANSES tenga habilitados para cada grupo familiar.

Retención del 20%: cuánto dinero liquida ANSES por mes y cuánto se acumula

La AUH tiene una particularidad en su modalidad de pago: ANSES abona mensualmente el 80% del monto correspondiente y retiene el 20% restante. Ese porcentaje acumulado se entrega posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Por este mecanismo, el dinero que aparece depositado todos los meses no representa el valor total de la asignación. La diferencia queda reservada hasta que el beneficiario presenta la documentación exigida por el organismo para acreditar los controles establecidos.

La retención permite acceder al 20% acumulado una vez cumplidas las condiciones previstas. Para conocer qué conceptos fueron liquidados y verificar los importes, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES y consultar el detalle de su prestación.

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Tarjeta Alimentar: los montos adicionales que se suman a la AUH este mes

La Prestación Alimentar funciona como un ingreso adicional destinado a determinados beneficiarios de la AUH. Su importe depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar y se deposita junto con las prestaciones correspondientes.

Durante septiembre, el adicional es de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para los hogares con tres o más hijos, según los valores informados para este mes.

A estos montos puede sumarse el Complemento Leche, destinado a familias que tienen niños menores de tres años y que cumplen las condiciones del Plan de los Mil Días. En septiembre, este refuerzo es de $58.098 y se acredita automáticamente cuando corresponde.

Calendario de pagos: cuándo cobro la AUH según el último número de DNI

El calendario de septiembre de la AUH se organiza según el último número del DNI del titular. De esta manera, los depósitos se distribuyen en distintas jornadas para cada terminación.

DNI terminado en 0: cobran el 8 de septiembre

DNI terminado en 1: cobran el 9 de septiembre

DNI terminado en 2 : cobran el 10 de septiembre

DNI terminado en 3: cobran el 11 de septiembre

DNI terminado en 4: cobran el 14 de septiembre

DNI terminado en 5: cobran el 15 de septiembre

DNI terminado en 6: cobran el 16 de septiembre

DNI terminado en 7: cobran el 17 de septiembre

DNI terminado en 8: cobran el 18 de septiembre

DNI terminado en 9: cobran el 21 de septiembre.

El titular puede verificar la fecha y el detalle de su liquidación desde Mi ANSES.