Cómo afectan los feriados de noviembre 2025 al calendario de pagos de ANSES

El ente previsional publicó el calendario de cobros para el penúltimo mes del año y se confirmó el aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Los feriados de noviembre y su impacto en el calendario de pagos de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el cronograma completo de pagos correspondiente al mes, con las fechas organizadas contemplando los feriados de noviembre. Según el organismo, los depósitos comenzarán el lunes 10 y se extenderán durante las próximas semanas, respetando el orden habitual según el tipo de prestación, grupo de beneficiarios y terminación del DNI .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este calendario incluye jubilaciones, pensiones , Asignación Universal por Hijo (AUH) , Asignación por Embarazo y demás programas sociales administrados por el ente previsional. Por otro lado, algunas de estas prestaciones recibirán un aumento en línea con lo que establece la formula de movilidad.

En noviembre, pensiones, jubilaciones y asignaciones recibirán un aumento en sus haberes en relación a lo percibido durante octubre. El incremento se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La medida responde justamente al Decreto 274/2024 , que respecto a los ajustes por movilidad establece a umentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que se haya registrado.

En este sentido, la inflación de septiembre fue del 2,1,% según el INDEC, por lo que los valores de las prestaciones para noviembre quedan de la siguiente manera:

Jubilaciones y Pensiones ANSES

Jubilación mínima: $333.150,64

Jubilación máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51

Pensión No Contributiva: $233.205,45

Los montos a los que se aplica el bono extraordinario de $70.000:

Jubilación mínima: $403.150,64

PUAM: $336.520,51

Pensión No Contributiva: $303.205,45

Asignaciones Universales

Asignación Universal por Hijo: $119.714,29 (se cobra el 80%)

Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $389.808,61

‍‍‍ Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar – IGF)

Hasta $891.041: $59.847,76

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64

Monto de referencia general: $59.862,25

Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $891.041: $194.883,90

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.865,88

IGF desde $1.306.800,01: $87.010,54

Monto de referencia general: $194.910,94

Otras Asignaciones

Asignación por Embarazo: $119.714,29

Asignación por Cónyuge (IGF hasta $4.718.516): $14.512,40

Asignación por Maternidad: sin tope de IGF (según remuneración bruta)

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $69.760,97

Adopción: $417.149,79

Matrimonio: $104.461,79

Asignación Prenatal

IGF hasta $891.041: $59.847,76

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64

Cuándo es feriado en noviembre 2025

En noviembre habrá un nuevo feriado nacional, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre. Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, este año la fecha se moverá al lunes 24, generando así un fin de semana largo. Además, el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que muchas personas podrán disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días, ideal para descansar o realizar escapadas.

En el ámbito privado, el viernes 21 será optativo, quedando a criterio de cada empleador decidir si se trabaja o no. En cambio, quienes se desempeñen en el sector público tendrán descanso oficial, según lo dispuesto por el Gobierno nacional.

Este fin de semana largo representa una oportunidad ideal para escapadas turísticas, especialmente hacia localidades menos concurridas o zonas rurales. Con cuatro días de descanso consecutivos, muchos argentinos aprovecharán para viajar, desconectarse o planificar actividades recreativas antes de las fiestas de fin de año.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos. Como es habitual, los depósitos se harán según el último número del DNI y la prioridad de cada grupo. Por el feriado y el día no laborable, se excluyen del calendario los días 21 y 24 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo