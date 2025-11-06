ANSES oficializó los aumentos de las asignaciones familiares en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,08% en las asignaciones familiares para noviembre de 2025. Este ajuste, basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), busca proteger el poder adquisitivo de las familias beneficiarias en un contexto inflacionario. Los nuevos montos ya están disponibles y afectan directamente a programas clave como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.
El incremento aplicado se refleja en los pagos correspondientes a noviembre, aunque no incluye modificaciones en la Tarjeta Alimentar, cuyos valores permanecen sin cambios desde 2024. Este beneficio sigue vigente para apoyar a las familias en la compra de alimentos básicos, pero su monto no recibió actualización en esta oportunidad.
Monto de las asignaciones familiares de ANSES en noviembre
Los nuevos montos de las asignaciones familiares tras el ajuste del 2,08% son los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.691 por menor.
80% mensual: $95.753 (el 20% restante, $23.938, se cobra al presentar la Libreta AUH).
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.733 (se abona al 100%).
Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $59.851.
Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.873.
Además del 20% retenido que se libera con la Libreta AUH, los beneficiarios pueden acceder a beneficios complementarios:
Ayuda Escolar Anual: Se paga automáticamente a quienes acrediten la asistencia a clases.
Complemento Leche del Plan 1000 Días: Para titulares con hijos menores de 3 años, con un monto adicional de $45.142.
Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen en los valores vigentes:
Un hijo: $52.250.
Dos hijos: $81.936.
Tres o más hijos: $108.062.
Estos beneficios pueden sumar más de $250.000 mensuales cuando se combinan la AUH, la Tarjeta Alimentar y los complementos.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025
ANSES estableció un cronograma de pagos para noviembre de 2025, organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: Del 10 de noviembre al 10 de diciembre.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: Del 12 de noviembre al 10 de diciembre.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de la plataforma Mi ANSES.
