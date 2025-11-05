Excelente noticia de ANSES para todos sus beneficiarios que impactará muy pronto en sus haberes







Conocé los nuevos valores de los montos para todas las prestaciones durante noviembre y sus fechas de cobro.

ANSES actualizó los montos de las prestaciones según la inflación de septiembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de los haberes de todas sus prestaciones en noviembre. Además, publicó el calendario de pagos completo para todos sus beneficiarios, que muestra que se comenzarán a pagar los montos a partir del 10 de noviembre.

Los cobros de los titulares de ANSES obtuvieron un aumento del 2,08%, ya que se les sumó el porcentaje de inflación registrado en septiembre. Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que los haberes de las prestaciones se actualizan mensualmente según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025 A partir del nuevo incremento, estos serán los valores de los haberes para los jubilados y pensionados en noviembre:

Jubilación Mínima: $333.085,39

Jubilación Máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Pensión No Contributiva: $233.159,77 Asimismo, los jubilados y pensionados que cobren menos de $403.085,39 recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos serán sus cobros finales:

Jubilación Mínima: $403.085,39

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31

Pensión No Contributiva: $303.159,77 Por otro lado, las asignaciones familiares también obtuvieron un aumento. La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor de $119.691, mientras que a quienes tengan hijos con discapacidad les corresponderá $389.733. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de estos montos y los entrega una vez presentada la Libreta AUH, por lo que los titulares recibirán $93.801,60 y $305.432,80 respectivamente.

Además, los titulares de la Asignación Familiar por Hijo recibirán $59.851, mientras que los de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad obtendrán $194.873. auh anses.webp Calendario de pagos de ANSES en noviembre Estas son las fechas de cobro oficiales para todas las prestaciones de ANSES; que se organizan según el último número del DNI de cada titular: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de noviembre DNI terminados en 1: 11 de noviembre DNI terminados en 2: 12 de noviembre DNI terminados en 3: 13 de noviembre DNI terminados en 4: 14 de noviembre DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de noviembre DNI terminados en 1: 11 de noviembre DNI terminados en 2: 12 de noviembre DNI terminados en 3: 13 de noviembre DNI terminados en 4: 14 de noviembre DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de noviembre DNI terminados en 1: 11 de noviembre DNI terminados en 2: 12 de noviembre DNI terminados en 3: 13 de noviembre DNI terminados en 4: 14 de noviembre DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

