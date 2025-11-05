ANSES confirmó el monto del Programa Acompañamiento Social en noviembre de 2025

El beneficio mantiene el mismo valor desde 2023 y busca garantizar apoyo económico a los sectores más vulnerables.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la cifra actualizada del Programa Acompañamiento Social para el mes de noviembre 2025, una prestación que sigue respaldando a miles de familias en todo el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta iniciativa forma parte de las políticas que reemplazaron al anterior Potenciar Trabajo y busca sostener los ingresos de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica, priorizando a los mayores de 50 años y a madres con varios hijos menores a cargo.

El Programa Acompañamiento Social es una asistencia impulsada por el Ministerio de Capital Humano en conjunto con la ANSES. Su objetivo es ofrecer apoyo económico a quienes tienen mayores dificultades para acceder al empleo formal o sostener un ingreso estable.

El plan busca mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía de los hogares más afectados, promoviendo condiciones que les permitan desarrollar sus capacidades y de esa manera acceder a mejores oportunidades laborales futuras.

El beneficio está dirigido a dos grupos principales :

Mujeres y hombres mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad económica.

Madres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

A diferencia de otros programas sociales, no cuenta con una inscripción abierta. Solo pueden cobrarlo las personas que fueron transferidas automáticamente desde el ex Potenciar Trabajo.

Aquellos que no pasaron a esta línea fueron incorporados al Programa Volver al Trabajo, que tiene objetivos diferentes y está orientado a la inserción laboral.

Requisitos para cobrar el Programa Acompañamiento Social

No es necesario que se hagan trámites, ni anotarse en nuevos formularios. Los beneficiarios deben estar dentro del listado oficial emitido por el Ministerio de Capital Humano.

El programa es compatible con el empleo registrado, siempre que el trabajador perciba una remuneración bruta mensual inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. En caso de superar ese monto, el pago queda suspendido automáticamente.

Monto del Programa Acompañamiento Social en noviembre de 2025

Durante noviembre de 2025 los titulares del Programa Acompañamiento Social perciben $78.000, cifra que se mantiene sin modificaciones desde 2023. El pago se acredita el quinto día hábil del mes, el viernes 7 de noviembre, directamente en las cuentas bancarias asociadas al beneficio.

Actualmente, cerca de 200.000 personas reciben esta ayuda, destinada a contener económicamente a quienes enfrentan mayores dificultades sociales o laborales.