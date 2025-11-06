Gustavo Sáenz reclamó una ley de derribo luego de la caída de una avioneta con cocaína en Salta

El gobernador de Salta se refirió a la caída de una avioneta con 130 kilos de cocaína en Rosario de la Frontera. Pidió avanzar con la radarización de la frontera norte.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , salió este jueves a pedir por la radarización del norte argentino , al tiempo que reclamó la aprobación de una ley de derribo , haciendo referencia a la avioneta que transportaba cocaína y que se estrelló en el sur de la provincia.

La caída de la aeronave, de matrícula boliviana, ocurrió en el paraje San Felipe, de la localidad de Rosario de la Frontera. L as autoridades hallaron 130 kilos de cocaína entre los restos del artefacto y un vehículo incendiado en las inmediaciones del lugar. Por el hecho fueron detenidos dos hombres.

Sáenz se hizo eco de la noticia y compartió reclamos en sus redes sociales. "Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo. Es necesario, ya lo he pedido en otras oportunidades, que los legisladores nacionales acompañen esta medida", afirmó el mandatario.

Al respecto, afirmó: "Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera. No voy a dar un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico".

En un video compartido en X, Sáenz les agradeció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y a su par de Defensa, Luis Petri , por "entender que la frontera norte estaba absolutamente descuidada". Anticipó, además, que continuarán trabajando juntos "para terminar de una vez por todas con estos delincuentes y con el crimen organizado".

pic.twitter.com/lYZPnLhVWP

A la par, el salteño les agradeció a las fuerzas provinciales y federales por la labor conjunta y sacó pecho: "Soy el primer gobernador en la historia que logró que hoy día todas las fuerzas federales estén custodiando y cuidando nuestras fronteras".

Sin embargo, aclaró que "no alcanza". "Tenemos más de 700 kilómetros de frontera. Por eso les pido a los legisladores nacionales -ya lo he hecho en otras oportunidades- que se trate la ley de derribo y la radarización de la frontera"

La caída de la avioneta que transportaba los 130 kilos de cocaína fue registrada por un vecino, quien captó el momento justo del accidente.

video cayo una avioneta con droga en salta

"Me llamó la atención que estaba volando muy bajo y a poca velocidad. Lo empecé a filmar porque no era común. Luego cuando vi que se perdió entre la arboleda me acerqué para ver qué había pasado y vi que otro vehículo estaba prendiéndose fuego", contó a medios locales.

El video que viralizó las redes muestra a la avioneta volando muy bajo y que en pocos segundos, pierde altura y se pierde en una zona arbolada. Luego se puede ver la zona de impacto: allí la aeronave está chocada contra un poste y un vehículo muy cercano prendiéndose fuego. También hay voces de más personas que alertan por el incendio del vehículo.