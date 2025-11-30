El beneficio de ANSES exclusivo para jubilados que va a continuar en diciembre 2025

La entidad ofrece reintegros y promociones, para que los adultos mayores puedan ahorrar en sus compras diarias, sin gestiones ni trámites adicionales.

Las jubilaciones de ANSES aumentarán un 2,34% el próximo mes, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

En medio de una situación económica donde cada peso cuenta, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) busca acompañar a los jubilados y pensionados con oportunidades de ahorro este fin de año.

Una de esas herramientas es el programa Beneficios ANSES , que permite acceder a reintegros y descuentos en más de 7.000 comercios de todo el país en diciembre 2025. La propuesta apunta a que los adultos mayores puedan comprar productos esenciales, desde alimentos hasta artículos de limpieza, a precios más accesibles utilizando la tarjeta donde cobran sus haberes.

Beneficios ANSES es un programa de descuentos diseñado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de cuidar el bolsillo de los jubilados y pensionados. Los titulares pueden acceder a promociones en más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el país, incluyendo farmacias, perfumerías y comercios de barrio.

Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se perciben los haberes, por lo que no es necesario inscribirse ni presentar cupones.

Entre las ofertas vigentes, se destacan un 10% de ahorro en supermercados Carrefour, Coto , Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia, y hasta un 20% en productos de limpieza e higiene personal.

A su vez, quienes cobran su prestación a través del Banco Nación pueden acceder a un 5% de reintegro adicional utilizando sus tarjetas de débito o crédito y pagando con QR a través de la aplicación BNA+ en las cadenas de compras . Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000.

Por otro lado, si tu entidad es el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El límite de reintegro es de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

En el sitio web oficial de ANSES, podés conocer el listado completo de los comercios adheridos.

Monto de la jubilaciones de ANSES en diciembre

A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,34% en diciembre 2025, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.