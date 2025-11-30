Además del aguinaldo, estas personas cobrarán el bono de $70.000 de ANSES

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,3% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando su calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025 . En este sentido, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC) , mejor conocido como aguinaldo , para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, las prestaciones aumentarán un 2,3% , de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones , es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026 , anunciado por el presidente Javier Milei , confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor.

A su vez, a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 , publicadas en el Boletín Oficial, las prestaciones aumentarán un 2,34% en diciembre 2025, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

De esta manera, los montos quedan asi:

Jubilación mínima: $410.879,59 ($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra)

($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67 ( $272.703,67 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $308.615,79 ( $238.615,70 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.241.568,43 a $2.293.796,92

Así, el requisito clave para acceder al extra es contar con un haber mínimo, equivalente a $340.879,59. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $410.879,59 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Quiénes cobran el aguinaldo y cómo se calcula

El último mes de año incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este es un derecho adquirido que se entrega en dos cuotas al año (junio y diciembre) y su monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente.

En este sentido, serían $170.439,79 para la mínima y $1.146.898,42 para la máxima.

Para su cobro no es necesario hacer trámites adicionales, ya que el pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada jubilado o pensionado.