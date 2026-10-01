Cómo crear o recuperar la Clave de Seguridad Social de ANSES desde el celular

La entidad incorporó la validación biométrica para crear o recuperar la clave desde Mi ANSES. Cómo funciona y qué se necesita para completar el trámite.

ANSES permite crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social desde el celular mediante DNI y reconocimiento facial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) incorporó una nueva alternativa para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social directamente desde el celular . El trámite se realiza a través de la aplicación Mi ANSES y suma la validación biométrica como mecanismo para comprobar la identidad del usuario.

El nuevo procedimiento combina el escaneo del DNI y el reconocimiento facial . Los datos obtenidos durante la operación se contrastan con la información del Renaper, con el objetivo de verificar que la persona que realiza el trámite sea efectivamente la titular del CUIL declarado.

Para realizar el trámite desde el celular es necesario contar con el CUIL , el DNI y un teléfono con cámara y conexión a internet. La gestión se inicia desde la aplicación Mi ANSES y requiere utilizar la cámara del dispositivo durante distintas etapas del proceso.

Uno de los requisitos centrales es disponer de la última versión del DNI , ya que la aplicación solicita escanear el código de barras o el código QR que figura en el documento. Dependiendo de la versión, puede ser necesario enfocar la información ubicada en el frente o en el dorso.

Luego del escaneo, el sistema activa la cámara frontal para realizar el reconocimiento facial . La información biométrica obtenida se cruza con los registros del Renaper para verificar que el rostro corresponda con la identidad asociada al CUIL informado.

Cómo sacar o cambiar tu Clave de Seguridad Social en la app de Mi ANSES

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES desde el celular y seleccionar la opción “Crear Clave”. Allí se debe ingresar el número de CUIL para comenzar el proceso de generación o recuperación de la contraseña.

A continuación, la aplicación solicita escanear el DNI mediante el código de barras o QR. Una vez que el documento es reconocido, el usuario debe completar la instancia de reconocimiento facial utilizando la cámara del teléfono.

Si la validación es correcta, el sistema permite avanzar con la creación de una nueva Clave de la Seguridad Social. La contraseña es necesaria para ingresar a mi ANSES y realizar distintos trámites y consultas de manera digital, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Ámbito Financiero

Escaneo de DNI y reconocimiento facial: El nuevo trámite seguro con el RENAPER

La principal novedad del procedimiento es la incorporación de la biometría facial como instancia adicional de verificación. ANSES utiliza los datos obtenidos mediante la cámara del celular y los contrasta con la información disponible en el Registro Nacional de las Personas.

De esta manera, el sistema busca confirmar que quien intenta crear o recuperar la clave sea el titular del CUIL declarado. Según ANSES, esta instancia apunta a reforzar la seguridad y reducir los riesgos de accesos no autorizados, fraudes y usurpaciones de identidad.

Hay además una consideración importante para quienes cambien de dispositivo: si se pierde o cambia el teléfono celular, la validación biométrica deberá realizarse nuevamente. Si el trámite digital no puede completarse, ANSES mantiene otras alternativas para obtener la clave, incluida la gestión a través de su página web y la atención presencial.