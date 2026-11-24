Demócratas exigen que Jensen Huang declare en una audiencia pública por su regreso a Nvidia + Agregar ámbito en









Los legisladores cuestionan la intervención de Donald Trump para restituir al empresario al frente de la compañía y reclaman explicaciones por las exportaciones de chips a China.

Demócratas exigen que Jensen Huang declare en audiencia pública sobre su regreso a Nvidia.

El regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia sumó un nuevo capítulo de tensión política en Estados Unidos. Legisladores demócratas reclamaron que el empresario declare en una audiencia pública del Congreso y cuestionaron la intervención del presidente Donald Trump para que recuperara su cargo, en medio de las sospechas sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

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El pedido fue encabezado por Gregory Meeks, legislador demócrata y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. “Los estadounidenses merecen respuestas a los profundos interrogantes que siguen surgiendo en relación con Nvidia y nuestra seguridad nacional”, afirmó.

Meeks sostuvo que la participación de Trump en la reincorporación de Huang plantea nuevas dudas sobre el papel del Gobierno. “La intervención del presidente Donald Trump para restituir a Jensen Huang como director ejecutivo plantea dudas aún más inquietantes sobre el papel de la propia administración, interrogantes a los que el pueblo estadounidense merece recibir respuestas en una audiencia pública”, agregó.

Cuestionan el rol del Donald Trump en la restitución de Huang al frente de la compañía. @whitehouse Las sospechas por las exportaciones de chips a China El legislador también recordó que, durante el último año, integrantes de la comisión expresaron preocupación por los intentos de Nvidia de debilitar las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados hacia China. A esas advertencias se sumaron denuncias sobre posibles desvíos de procesadores de la compañía hacia el mercado chino mediante terceros países.

“Tenemos muchos interrogantes sobre el papel de la administración en la aprobación de exportaciones que, de hecho, han puesto en venta la seguridad nacional de Estados Unidos”, concluyó Meeks.

La controversia se reavivó luego de que Trump presionara para que la junta directiva de Nvidia restituyera a Huang como director ejecutivo. La decisión recibió cuestionamientos de legisladores de ambos partidos, que reclamaron explicaciones sobre los controles a las ventas de tecnología avanzada a China y sobre la influencia del Gobierno en la resolución de la empresa. En paralelo, Huang tiene previsto comparecer el 3 de diciembre ante el Comité de Banca del Senado, en una audiencia pública. Además, participará el 1 y 2 de diciembre de entrevistas a puertas cerradas ante comisiones de la Cámara de Representantes.