ANSES prepara un aumento para la AUH pero a partir de abril 2026 + Seguir en









Las familias con menores a cargo concentran una parte relevante de estos programas de transferencia de ingresos.

Mantener la información actualizada evita demoras en los pagos o eventuales rechazos en la liquidación de las asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó una actualización en las asignaciones familiares durante marzo de 2026. El organismo aplicó un incremento del 2,88% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), a partir de la fórmula de movilidad vigente. La medida aparece en la Resolución 55/26, documento firmado por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi.

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El esquema de movilidad vincula los valores de las prestaciones con la evolución de los precios. El objetivo consiste en preservar el ingreso de los hogares que reciben asistencia estatal, frente al aumento del costo de vida. La normativa también fija condiciones para el acceso al beneficio.

El organismo establece que la percepción de un ingreso superior a $2.722.595 por parte de uno de los integrantes del hogar excluye al grupo familiar del cobro de asignaciones. El sistema también contempla un tope para el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que alcanza hasta $5.445.190, con escalas diferenciadas según la situación laboral y la zona del país.

auh anses.webp Inflación de febrero 2026 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de febrero registró una variación mensual de 2,9%. La inflación núcleo alcanzó 3,1%, mientras que el índice interanual llegó a 33,1%. El acumulado del primer bimestre de 2026 marcó 5,9%.

El rubro Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas con 6,8%. El aumento se vinculó con el nuevo esquema de subsidios y con ajustes en tarifas de servicios públicos.

El apartado Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un incremento de 3,3%. La carne impulsó gran parte de ese movimiento de precios. Los cortes vacunos registraron un aumento promedio de 6,6%, con fuerte incidencia en el índice general. Inflacion Carne Precios Consumo Mariano Fuchila Aumenta la AUH en abril 2026 Los valores actualizados de las asignaciones rigen desde marzo de 2026, aunque su impacto pleno aparece en las liquidaciones posteriores. El esquema de pago contempla la acreditación mensual del 80% del monto y la retención del 20% restante, suma que se libera luego de la presentación de la Libreta de controles sanitarios y educativos. Los montos vigentes incluyen: AUH por hijo y por embarazo: $132.814

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por adopción: $462.845

Asignación por matrimonio: $115.913 El programa SUAF alcanza a trabajadores registrados y monotributistas, con escalas ligadas al ingreso familiar. La AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) cubren a hogares sin empleo formal. auh-infancias.jpg Los bonos extra de la AUH mantienen sus valores La política de asignaciones incluye beneficios complementarios para determinados momentos del año. La Ayuda Escolar Anual figura entre los principales refuerzos destinados a hogares con niños en edad escolar. El valor de este apoyo económico llega a $85.000 durante 2026. El monto incorpora un refuerzo extraordinario. que acompaña el inicio del ciclo lectivo. El cronograma de cobro mantiene la organización habitual. El calendario depende de la terminación del DNI del titular. La acreditación se realiza mediante cuentas bancarias o billeteras virtuales habilitadas.

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