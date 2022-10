Bono de $50.000 de ANSES: se conocen más detalles

Mediante el decreto 576/2022, se estipula que al momento de establecerse el bono se tendrá en cuenta si "las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social".

¿Cómo será la inscripción del bono?

Se estima que la inscripción será a través de MI Anses, por lo tanto, es necesario que los datos personales y familiares estén actualizados en la página WEB de ANSES.

El objetivo sería que los beneficiarios alcancen el valor de la Canasta Básica Alimentaria.

¿Cuáles serían los beneficiarios?

Teniendo en cuenta que todavía no se terminaron de definir los detalles, quienes podrán acceder al beneficio las personas en situación económica vulnerable y que no sean titulares de ningún programa social. Por lo tanto, para cobrarlo solo se necesitaría no recibir ninguna prestación social a través de ANSES.

¿Qué grupos no cobran el bono y por qué?

Las personas que no pueden cobrar el bono son aquellas que tengas:

Auto o moto a su nombre.

Beneficiarios de AUH, AUE, SUAF por Embargo, Progresar, Potenciar o Mi Pieza.

¿Cuándo se paga el bono?

Hasta la fecha, el gobierno confirmó que el refuerzo está en agenda y que todavía no hay nada definido, por lo tanto no hay fecha de cobro.