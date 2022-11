Nueva Moratoria ANSES: ¿Cómo será y quiénes pueden acceder?

Anses AUH Asignaciones Jubilaciones Pensiones Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social Ignacio Petunchi

Moratoria: ¿Quiénes podrán acceder?

Quienes tengan edad jubilatoria cumplida, pero no los 30 años de aportes realizados.

realizados. Quienes estén a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios.

de cumplir la edad jubilatoria y necesarios. La cancelación de la deuda se hará a través de un plan de pagos de cuotas mensuales ajustables trimestralmente por la fórmula de movilidad jubilatoria.

¿Cómo funcionará?

El monto resultará del equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible. Según los importes vigentes a diciembre 2022, este valor asciende a $4.896.

El monto de cada cuota del plan de pago surge de multiplicar la cantidad de períodos (meses) adeudados por el valor mencionado y dividir el resultado por la cantidad de cuotas elegidas. Las autoridades expresaron que la ley da respuesta a una situación urgente ya que, de no sancionarse, comenzará a disminuir la cobertura jubilatoria.

¿Cuánto falta para que sea aprobado?

El proyecto de ley, elaborado por Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, aún debe ser aprobado en Diputados. Desde el Gobierno, remarcan que el costo fiscal no será significativo y permitirá atender la situación de más de 800 mil personas, que de otro modo no podrían jubilarse.

En caso de no sancionarse la nueva ley, las más afectadas serán las mujeres porque la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se puede tramitar a partir de los 65 años y las mujeres están en condiciones de jubilarse a partir de los 60. Por lo tanto, aún si no tienen ingresos deberán esperar cinco años para cobrar este beneficio no contributivo.

