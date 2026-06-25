ANSV unifica códigos de infracciones de tránsito en todo el país: qué cambia para los conductores

La Agencia Nacional de Seguridad Vial implementó un nuevo esquema para identificar faltas viales con los mismos criterios en todo el territorio.

La ANSV estableció códigos únicos para registrar infracciones y busca fortalecer el control de antecedentes en todas las jurisdicciones.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha una modificación que impacta directamente en el sistema de multas de tránsito de todo el país . A través de la Disposición 167/2026, el organismo aprobó un nomenclador único para identificar las faltas viales dentro del sistema nacional de scoring, una medida que apunta a unificar criterios entre provincias y municipios.

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La decisión no crea nuevas infracciones, ni modifica las sanciones actualmente vigentes. Tampoco altera los montos de las multas establecidos por cada jurisdicción. Lo que cambia es la forma en que esas faltas quedan registradas dentro del sistema nacional, mediante códigos unívocos que permiten utilizar un mismo lenguaje administrativo en todo el territorio.

Con la nueva disposición, cada infracción tendrá una identificación común en todas las jurisdicciones adheridas . La medida forma parte del proceso de fortalecimiento del sistema federal de scoring que la ANSV viene impulsando desde hace varios años, para consolidar un esquema de control más uniforme a nivel nacional.

Unificación de criterios entre jurisdicciones

La principal novedad es la creación de un catálogo nacional de códigos para las infracciones contempladas dentro del Sistema Nacional de Puntos.

A partir de ahora, faltas como conducir con alcoholemia positiva, utilizar el teléfono celular mientras se maneja, cruzar un semáforo en rojo o exceder los límites de velocidad quedarán registradas bajo una misma identificación, sin importar dónde se haya labrado la infracción.

ANSV explicó que el objetivo es facilitar la interoperabilidad entre organismos y mejorar la trazabilidad de los antecedentes viales. De esta manera, las provincias y municipios podrán intercambiar información de forma más eficiente y contar con registros homogéneos para la aplicación de sanciones.

La medida también busca reducir inconsistencias administrativas que surgían cuando distintas jurisdicciones usaban criterios diferentes para clasificar faltas similares.

Multa autos

Impacto en el sistema de scoring

El scoring funciona mediante la asignación inicial de 20 puntos a cada conductor. Cada infracción genera una quita determinada, según la gravedad de la falta cometida. Cuando una persona pierde la totalidad de los puntos, puede quedar inhabilitada para manejar durante períodos que aumentan progresivamente según la reincidencia.

La incorporación de códigos únicos permitirá que las distintas jurisdicciones registren las faltas de manera uniforme y que los descuentos de puntos puedan aplicarse con mayor precisión. Según ANSV, la unificación mejora el seguimiento de antecedentes y evita inconsistencias en el historial de los conductores.

El organismo aclaró que la nueva normativa no modifica la cantidad de puntos que se descuentan por cada infracción, ni altera el funcionamiento general del sistema. La novedad está vinculada exclusivamente al registro y clasificación de las faltas.

scoring provincia.jpg Prensa Ministerio de Transporte

Montos de las multas más comunes

Los valores de las multas se calculan en Unidades Fijas (UF). En la Provincia de Buenos Aires, la UF se ubica en $2.215 durante el bimestre mayo-junio.

exceso de velocidad grave puede alcanzar entre 150 y 1.000 UF ($332.250 a $2.215.000)

puede alcanzar entre 150 y 1.000 UF ($332.250 a $2.215.000) alcoholemia positiva oscila entre 200 y 1.000 UF ($443.000 a $2.215.000)

oscila entre 200 y 1.000 UF ($443.000 a $2.215.000) negarse a la prueba de alcoholemia llega hasta 1.200 UF ($2.658.000 en casos extremos)

llega hasta 1.200 UF ($2.658.000 en casos extremos) circular sin VTV se sanciona entre 300 y 1.000 UF ($664.500 a $2.215.000)

se sanciona entre 300 y 1.000 UF ($664.500 a $2.215.000) pasar semáforo en rojo o circular en contramano ronda entre 300 y 1.000 UF ($664.500 a $2.215.000)

o ronda entre 300 y 1.000 UF ($664.500 a $2.215.000) usar el celular mientras se conduce va de 100 a 200 UF ($221.500 a $443.000)

mientras se conduce va de 100 a 200 UF ($221.500 a $443.000) mal estacionamiento o circular sin seguro oscila entre 50 y 100 UF ($110.750 a $221.500)

Estos valores varían según provincia, pero la unificación de códigos facilita el registro independientemente del monto local.

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Beneficios para los conductores

Desde la ANSV sostienen que la medida aportará mayor transparencia y previsibilidad para los usuarios. Al existir una identificación común para cada falta, será más sencillo consolidar antecedentes, consultar historiales y verificar cómo impactan las infracciones. Además, las jurisdicciones podrán compartir información de forma más eficiente y reducir errores administrativos.

La unificación también favorece la construcción de una base de datos federal más consistente, clave para el funcionamiento del scoring y para los procesos vinculados a la emisión o renovación de licencias de conducir.