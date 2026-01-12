Murió Gastón Leandro, reconocido músico y de extensa trayectoria en Mar del Plata + Seguir en









La triste noticia fue comunicada oficialmente por sus allegados a través de sus redes sociales, donde expresaron con profundo pesar el deceso del intérprete.

Gastón Leandro tenía 52 años.

La música de Mar del Plata y Necochea está de luto tras confirmarse el fallecimiento, a los 52 años, de Gastón Leandro, reconocido artista, cuya voz y guitarra fueron protagonistas de las noches marplatenses durante más de 30 años, dejó una marca imborrable en el circuito de bares y eventos sociales de la zona.

Según informaron sus familiares, el último adiós tendrá lugar hoy en las instalaciones de Sepelios del Puerto, situadas en la avenida Luro al 6454, donde se espera que se acerquen referentes de la música local para brindar un homenaje a quien fuera, durante décadas, una de las voces más familiares de la costa bonaerense.

Quién fue Gastón Leandro Leandro fue un artista polifacético que supo ganarse el carisma del público a través de sus interpretaciones de clásicos del rock y el pop. Su carrera no se limitó únicamente a los escenarios nocturnos, sino que también se destacó en la animación de eventos privados, la producción de espectáculos y la realización de shows en vivo de diversa índole.

En los últimos años, su vínculo con la actividad pública se había estrechado gracias a su labor en el área técnica de sonido dentro del Concejo Deliberante de la Municipalidad, donde era muy apreciado por sus compañeros de tareas.

image Uno de los hitos que definieron su trayectoria fue su cercanía con las leyendas del rock nacional. En sus archivos personales y redes sociales, el músico atesoraba registros de momentos compartidos sobre el escenario con figuras de la talla de Charly García y Pappo, encuentros que daban cuenta de su calidad técnica y de su inserción en el ecosistema artístico argentino. Su partida física generó una inmediata ola de mensajes de condolencias por parte de colegas, amigos y seguidores que lo recordaron como un trabajador incansable de la cultura.