Pelea a la salida de un boliche: filman batalla campal de adolescentes en Rincón de los Sauces

La viralización de las imágenes de la batalla campal despertó la preocupación e indignación de familias y vecinos, debido a la reiteración de este tipo de incidentes en plena vía publica.

Un nuevo caso de violencia entre jóvenes encendió las alarmas en la localidad de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. En las últimas horas se viralizó un video de una brutal pelea entre adolescentes a la salida de un boliche que generó preocupación e indignación entre vecinos y familias, que advierten que no se trata de un caso aislado.

La batalla, que involucró un grupo de alrededor de 10 personas, ocurrió en la madrugada del fin de semana en las inmediaciones de un local bailable famoso de la zona. Según se puede observar en las imágenes difundidas, todo comenzó con un enfrentamiento a golpes entre dos jóvenes y, rápidamente, la tensión escaló y más personas se sumaron a la pelea.

batalla campal rincon La pelea involucró un grupo de alrededor de 10 personas y ocurrió a la salida de un boliche. La viralización de este hecho causó especial indignación de los vecinos y padres, debido a la reiteración de este tipo de incidentes en plena vía publica, los cuales suelen involucrar a menores de edad.

Peleas a la salida de un boliche, lejos de ser un caso aislado En octubre del año anterior, otro video grabado durante un “after” tras una fiesta en Rincón de los Sauces mostró una golpiza en la que al menos dos adolescentes agredieron de forma salvaje a una joven ya inmovilizada en el suelo, mientras el hermano de una de las agresoras incitaba y grababa la escena.

“No toman conciencia de lo que pueden ocasionar. Le dieron una patada en la cabeza que podría haberla matado. Doy gracias a Dios que fue a 2 centímetros por debajo de la sien”, dijo la madre de la víctima tras el incidente.

En el mismo mes, durante otro episodio un joven, tendido en el asfalto, fue atacado durante más de dos minutos por al menos diez personas, quienes propinaron patadas y puñetazos sin que ningún testigo interviniera. Sobre estos sucesos, el comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, confirmó que, al menos en uno de los casos, no existieron denuncias oficiales ni registros policiales. Por la sumatoria de casos, que se repiten cada fin de semana en la localidad, las familias solicitan a las autoridades correspondientes que se tomen las medidas necesarias para evitar que este tipo de hechos de alta gravedad sigan ocurriendo.

