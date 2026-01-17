Neuquén: buscan intensamente a la hermana del futbolista Marcos "Huevo" Acuña + Seguir en









Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, está desaparecida desde el viernes. La mujer padece un problema de salud mental y es buscada por la Policía de Neuquén.

La provincia de Neuquén permanece en estado de alerta por la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista Marcos Acuña, campeón del mundo con la Selección argentina. La mujer, de 42 años, falta de su hogar desde el viernes pasado en la ciudad de Zapala y es intensamente buscada por la Policía provincial.

Según informaron fuentes oficiales, la denuncia fue radicada por la familia luego de perder contacto con Muñoz, quien padece un grave cuadro de salud mental y no estaría recibiendo la medicación correspondiente, lo que incrementa su estado de vulnerabilidad.

La madre de la mujer explicó que su hija sufre esquizofrenia y atraviesa un momento delicado. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó en diálogo con medios locales. Además, advirtió que la interrupción del tratamiento agrava el riesgo: “Lleva meses lidiando con este problema de salud y estamos desesperados”.

busqueda-fabiana-edth-munoz Intensa búsqueda de la hermana del futbolista de la Selección argentina. C5N Operativo para encontrar a la hermana del "Huevo" Acuña A partir de la denuncia, la Policía de Neuquén desplegó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes en la zona donde fue vista por última vez. De acuerdo con la información oficial, Fabiana Muñoz fue vista por última vez en la calle Antártida Argentina, a la altura de la casa 26, en Zapala.

Las autoridades difundieron también una descripción física para facilitar su identificación. Muñoz es de contextura delgada, tez trigueña, ojos oscuros y cabello castaño. Al momento de su desaparición vestía gorro negro, campera rompeviento verde, pantalón de jean azul y zapatillas rosas.

Desde la fuerza solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información certera se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la comisaría más cercana, mientras continúa el operativo para dar con su paradero.