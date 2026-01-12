Neuquén: fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquete para despejar un corte en la Ruta 40

Trabajadores municipales de Junín de los Andes reclamaban aumentos salariales. Un juez ordenó liberar la traza. Del operativo participaron agentes de Prefectura, Policía Federal y Gendarmería.

Momentos de tensión se Corte Ruta 40 , Neuquén , cuando fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquete y avanzaron sobre trabajadores que protestaban en la Ruta Nacional 40, liberando la traza ante el repudio de los manifestantes.

Todo comenzó con empleados municipales de esa localidad neuquina que se movilizaron en reclamo de una recomposición salarial. S i bien el tránsito fue liberado, algunas de las personas quedaron en la zona hasta que finalmente el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria.

En el operativo participaron agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), de la Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional, quienes avanzaron sobre la protesta. El hecho generó cruces e insultos con algunos de los trabajadores, que intentaron resistir la avanzada de la infantería.

Los trabajadores, en su mayoría mujeres, son 326 y forman parte de un programa de desarrollo laboral y contención social de la municipalidad de Junín de los Andes, cuyo intendente es Luis Madueño, quien comparte espacio con el gobernador Rolando Figueroa.

Semanas atrás, Madueño había sido reprendido públicamente por Figueroa durante un acto en el municipio, luego de que el Concejo Deliberante aprobara un aumento del 80% de los salarios para los funcionarios municipales.

Corte Ruta 40 Corte de trabajadores municipales en la Ruta 40. Gentileza @RJandesLatidos

"El gobierno de Neuquén todos los meses le manda $500 millones a la Municipalidad de Junín de los Andes para que pueda terminar de pagar sueldos. Por eso yo le pido hoy, señor Intendente, que revea esa ordenanza", le dijo Figueroa al alcalde durante el evento. Finalmente, la medida fue vetada y el aumento retrotraído.

En cuanto al desalojo del corte en la Ruta 40, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) filial Neuquén, Carlos Quintriqueo, comentó en sus redes sociales: "Repudio el accionar de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social de uno de los sectores más marginados de la política local en Junín de los Andes".

"Hay recursos para la represión, pero no para aumentar salarios miserables de trabajadores y trabajadoras que el municipio explota", sostuvo el dirigente.

En espejo a la protesta en Junín de los Andes, ATE Neuquén había convocado a un corte en la Ruta Provincial 7 en reclamo por la falta de pago a trabajadores del Hospital Centenario. Sin embargo, la marcha, que sería a las 12, finalmente fue desactivada luego de que la provincia convocara a conciliación obligatoria.

La medida fue publicada el domingo a la noche y tendrá una vigencia de 10 días. El próximo viernes habrá una audiencia conciliatoria entre las partes, con el fin de acercar posiciones.