Comediante trató síntomas de Covid-19 gracias a la App Cuidar

View this post on Instagram

Estuve internado por caso sospechoso de Covid. Y ayer el hispodaod me dio negativo. Pero la verdad no es una selfie, hay que ver la foto grupal.. El sábado sentía dolor de garganta y fiebre y me baje la app de cuidar, cuando ingrese síntomas me dijo la app que no entre en contacto con nadie y me guarde si necesitaba atención llamara al 107, lo hice y me derivaron a la. Obra social que por mis síntomas me dijeron que me harían hisopado para descartar covid, me llevo una ambulancia a la clínica, me hicieron hisopado pero durante la espera de 24 o 48hs tenía que quedar en una habitación internado y aislado cumpliendo con todos los cuidados y protocolos. Una y otra vez los médicos te preguntan si estuviste en contacto con alguien o si trabajas con gente cerca. Finalmente ayer domingo me avisaron que dio negativo. Me llamaron también del Ministerio de salud para ver como me sentía y les conté. Que suerte que todos los profesionales de la salud que me cruce fueron dedicados y pacientes. A mis vecinos que se preocuparon y ayudaron a mi familia. Y gracias a @guillezanzo por el amor de siempre. Recomiendo que si tenes el mínimo síntoma llames a las autoridades y te bajes la app. Puede ser incómodo, lo entiendo pero hay que ser menos egoísta y pensar más en el otro. Con el contagio no sabes a quien podes terminar dañando.Es momento de menos uno y más todos. Menos selfie y más la grupal