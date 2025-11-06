Pachu Peña se separó de Felicitas Isse Moyano después de 30 años: quién es su nueva novia







A los 63 años comenzó una nueva relación con una mujer 19 años menor que él y del mundo de la moda.

Pachu Peña y su nueva vida.

Después de tres décadas de relación, el reconocido humorista y actor Pachu Peña decidió poner punto final a su historia con Felicitas Isse Moyano. Lejos de los escándalos y con la discreción que siempre lo caracterizó, el humorista habría comenzado un romance con con una mujer del mundo de la moda.

Según contó Pochi, creadora del portal Gossipeame, en el programa Puro Show, Pachu está en pareja con Paula Paparella, una mujer vinculada al mundo de la moda y 19 años menor que él.

Quién es Paula Paparella, la nueva pareja de Pachu Peña Paula, de 42 años, es hija de Leo Paparella, reconocido estilista y empresario del rubro de la belleza y, de acuerdo con lo que trascendió, el vínculo con Pachu comenzó poco después de su separación y llevarían alrededor de tres meses juntos, aunque recién ahora empezaron a mostrarse en público.

“Hay mucho cariño entre ellos y la relación tiene un tono formal, lejos de algo pasajero”, aseguró Pochi en el ciclo de América, destacando que ambos prefieren mantener un perfil bajo y evitar la exposición mediática.

Fuentes cercanas al entorno del humorista revelaron que Pachu y Paula atraviesan un momento de armonía y cercanía, y que incluso ya se los ha visto compartir reuniones sociales. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se pronunció oficialmente sobre el romance.

Por su parte, Pachu Peña eligió mantener la discreción respecto de su separación. Aunque no dio detalles sobre los motivos de la ruptura, allegados afirman que el actor priorizó preservar los vínculos familiares y enfocarse en su carrera, que hoy atraviesa un gran momento con proyectos teatrales y televisivos en marcha. Mientras tanto, Paula Paparella continúa desarrollándose profesionalmente en el ámbito de la moda, donde es reconocida por su estilo y elegancia.

