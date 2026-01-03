ARCA confirmó las fechas límites de enero 2026: cuándo vence el monotributo, autónomos y más + Seguir en









Conocé los plazos de pago del primer mes del año que estableció el organismo, según tu terminación de CUIT.

No pagar en termino puede derivar en multas o demoras administrativas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió el calendario oficial de vencimientos para enero de 2026, con las fechas clave para cumplir con obligaciones fiscales y previsionales.

El cronograma fija plazos específicos según el tipo de contribuyente y la terminación del CUIT, contempla a trabajadores autónomos, monotributistas, empleadores, personal de casas particulares y responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Desde el organismo insistieron en la necesidad de respetar los plazos establecidos. El incumplimiento de las obligaciones dentro de las fechas previstas puede derivar en intereses, multas y otras sanciones administrativas, que impactan en la situación fiscal de los contribuyentes.

monotributo.jpg Pixabay Todos los vencimientos de ARCA en enero 2026 Trabajadores autónomos

El pago mensual se determina según la terminación del CUIT. Los números finalizados en 0, 1, 2 y 3 vencen el lunes 5 de enero de 2026. Los CUIT terminados en 4, 5 y 6 tienen como fecha límite el martes 6, mientras que los finalizados en 7, 8 y 9 deben abonar el miércoles 7. Empleadores (Sistema Único de la Seguridad Social – SUSS)

La presentación y el pago de la declaración jurada del SUSS se realiza de acuerdo con el CUIT. Los terminados en 0, 1, 2 y 3 vencen el viernes 9 de enero; los finalizados en 4, 5 y 6, el lunes 12; y los CUIT que concluyen en 7, 8 y 9, el martes 13 de enero de 2026. Trabajadores de casas particulares – pago obligatorio El vencimiento del pago obligatorio mediante el Formulario 102/RT opera el lunes 12 de enero para todas las terminaciones de CUIT. La cuota corresponde al mes de diciembre e incluye los valores actualizados definidos por ARCA. Trabajadores de casas particulares – pago voluntario El pago voluntario a través del Formulario 575/RT tiene como fecha límite el jueves 15 de enero. Este vencimiento también aplica de manera uniforme a todos los empleadores, sin distinción por CUIT. Responsables inscriptos en el IVA La presentación y el pago de la declaración jurada del IVA, junto con el Libro de IVA Digital, se extiende entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero, con fechas asignadas según la terminación del CUIT. Desde el organismo recomiendan anticipar la gestión para evitar demoras del sistema. Monotributistas La cuota mensual del monotributo vence el martes 20 de enero de 2026. En este caso, el plazo es único y no depende del número de CUIT, por lo que todos los pequeños contribuyentes comparten la misma fecha límite.

