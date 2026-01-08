Cuándo vence el monotributo en enero 2026 y cómo se paga + Seguir en









El organismo confirmó la fecha oficial para efectuar el pago de enero del Régimen para Pequeños Contribuyentes.

El organismo sugiere prestar atención a sus recomendaciones habituales antes de efectuar el pago.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer mediante su página oficial la fecha de pago para el Régimen para Pequeños Contribuyentes, o monotributo, del mes de enero 2026. El organismo brindó sus recomendaciones habituales y recomendó pagar en tiempo y forma, para así evitar sanciones y multas económicas. El monto a abonar varía según la categoría en la que se encuentre registrado cada usuario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

ARCA sugiere prestar atención a esta serie de requisitos dentro del marco del aumento previsto para febrero 2026, donde se tendrá en cuenta la suma de los índices de inflación registrados durante el semestre previo. Esta actualización impactará en los aranceles mensuales del monotributo, que incluyen el pago de IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y la obra social.

arca ARCA: cuándo vence el monotributo en enero 2026 ARCA confirmó, a través de sus sitios oficiales, la fecha límite para abonar el monto total del monotributo de cada contribuyente. Según los comunicados, durante enero, la fecha límite para la liquidación del monotributo es el martes 20.

Este plazo es único y no tiene relación con el número de CUIT, por lo que todos los pequeños contribuyentes comparten la misma fecha de finalización.

Cómo pagar el monotributo Para realizar el pago, ARCA ofrece distintas vías a sus afiliados, aunque la principal es la transferencia electrónica de fondos. Para abonar mediante este medio, el contribuyente crea un VEP desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o la CCMA, que se abona de forma directa por homebanking, Pago Mis Cuentas o código QR a través de las distintas billeteras virtuales habilitadas.

Asimismo, los afiliados pueden abonar el saldo total mediante: cajeros automáticos

débito automático

tarjetas de crédito Además, los usuarios cuentan con la Billetera Electrónica ARCA, donde se puede cargar dinero virtual para abonar los montos mensuales y, en casos particulares, deudas pendientes. Aquellos usuarios que no cuenten con una clave fiscal pueden crear y pagar VEPs mediante su homebanking. La acreditación tiene un carácter inmediato, con excepción en las tarjetas de crédito, que tienen una demora de hasta 10 días hábiles. Escalas vigentes del monotributo Los límites según cada categoría varían, y son los siguientes: Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Temas ARCA

Monotributo