ARCA confirmó los nuevos topes del monotributo y cuánto se paga en enero 2026

El organismo confirmó los nuevos valores mensuales que los contribuyentes deberán abonar.

Estos nuevos importes incluyen el total de las obligaciones mensuales del régimen.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores del monotributo que regirán a partir de enero 2026. Estos nuevos montos incluyen las categorías, los topes de facturación anual y los montos mensuales a abonar por los contribuyentes del régimen simplificado.

El monotributo unifica en un sólo pago el impuesto integrado, los aportes al sistema previsional y la contribución a una obra social, y se aplica a aquellos que desarrollan actividades económicas de escala baja o mediana. Estas escalas se actualizan según los índices de inflación bimestrales.

impuestos-salarios-calculadora-gasto-ajuste-afip-monotributo.jpg Depositphotos ARCA 2026: escalas del monotributo Los topes de facturación por categoría de 2026 se mantendrán similares a los del último bimestre de 2025. Estos valores indican el ingreso bruto máximo de cada contribuyente, y equivalen a los siguientes montos:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 Monotributo: cuánto se deberá pagar por categoría Los montos a abonar en enero de 2026 varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio

Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio

Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para comercio

Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio

Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio

Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio

Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio

Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para comercio

Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio

