20 de diciembre 2025 - 11:00

ARCA confirmó los nuevos topes del monotributo y cuánto se paga en enero 2026

El organismo confirmó los nuevos valores mensuales que los contribuyentes deberán abonar.

Estos nuevos importes incluyen el total de las obligaciones mensuales del régimen.&nbsp;

Estos nuevos importes incluyen el total de las obligaciones mensuales del régimen. 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores del monotributo que regirán a partir de enero 2026. Estos nuevos montos incluyen las categorías, los topes de facturación anual y los montos mensuales a abonar por los contribuyentes del régimen simplificado.

El monotributo unifica en un sólo pago el impuesto integrado, los aportes al sistema previsional y la contribución a una obra social, y se aplica a aquellos que desarrollan actividades económicas de escala baja o mediana. Estas escalas se actualizan según los índices de inflación bimestrales.

ARCA 2026: escalas del monotributo

Los topes de facturación por categoría de 2026 se mantendrán similares a los del último bimestre de 2025. Estos valores indican el ingreso bruto máximo de cada contribuyente, y equivalen a los siguientes montos:

  • Categoría A: $8.992.597,87

  • Categoría B: $13.175.201,52

  • Categoría C: $18.473.166,15

  • Categoría D: $22.934.610,05

  • Categoría E: $26.977.793,60

  • Categoría F: $33.809.379,57

  • Categoría G: $40.431.835,35

  • Categoría H: $61.344.853,64

  • Categoría I: $68.664.410,05

  • Categoría J: $78.632.948,76

  • Categoría K: $94.805.682,90

Monotributo: cuánto se deberá pagar por categoría

Los montos a abonar en enero de 2026 varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

  • Categoría A: $37.085,74

  • Categoría B: $42.216,41

  • Categoría C: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio

  • Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio

  • Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para comercio

  • Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio

  • Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio

  • Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio

  • Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio

  • Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para comercio

  • Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio

